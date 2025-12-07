SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras atropelou o Corinthians na partida de ida da decisão do Campeonato Paulista feminino, realizada neste domingo (7), na Arena Barueri, em Barueri. Com amplo domínio sobre o adversário, triunfou por 5 a 1 e deixou praticamente assegurado o título da competição.

A segunda partida está marcada para o próximo domingo (14) às 10h, com o local a ser confirmado. O alvinegro é o mandante, mas não terá à disposição a Neo Química Arena, que receberá duelo do time masculino com o Cruzeiro, pelas semifinais da Copa do Brasil.

Diante do placar, de qualquer maneira, dificilmente a diretoria optaria por atuar no estádio de Itaquera. Grande equipe feminina da América do Sul nos últimos anos, o Corinthians viveu jornada atípica e foi massacrado.

Fê Palermo, Raíssa Bahia, Brena (2) e Amanda Gutierres marcaram os gols do Palmeiras, que perdeu oportunidades e poderia ter feito mais. Até o gol alvinegro foi marcado por uma atleta alviverde, Pati Maldaner, que errou tentativa de corte de cabeça e balançou a própria rede.