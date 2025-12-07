RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com um roteiro insano, o Botafogo venceu o Fortaleza por 4 a 2, de virada, no Nilton Santos, na última rodada do Brasileirão. O resultado condenou o Fortaleza ao rebaixamento à Série B.
Já o Botafogo fica torcendo por um título de Fluminense ou Cruzeiro na Copa do Brasil para conseguir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026.
Os gols do Botafogo no jogo foram de Montoro, Arthur Cabral, Marçal e Mateo Ponte. O Fortaleza marcou com Breno Lopes e Bareiro.
O time carioca terminou o Brasileirão com 63 pontos, em sexto.
Já o Fortaleza encerra a campanha com 43 pontos, em 18º -e vai para a segunda divisão "abraçado" ao rival Ceará.
A derrota no Rio interrompeu uma arrancada final do Fortaleza neste Brasileirão. O time estava invicto há nove jogos e tinha engatado quatro vitórias em sequência. Mas a má campanha no primeiro turno custou caro.
O Fortaleza volta à Série A após ter subido da Série B no Brasileirão 2018. O clube teve boas campanhas nos últimos anos, disputou Libertadores, foi vice-campeão da Sul-Americana, mas deu praticamente tudo errado em 2025.
PRIMEIRO TEMPO DE GOLAÇOS
O Botafogo precisava vencer para colocar pressão em Fluminense e Bahia, que se enfrentavam perto dali, no Maracanã.
Mas a iniciativa no primeiro tempo, de início, não significou gols. Pelo contrário.
O Fortaleza foi quem abriu o placar, com um chute certeiro de Breno Lopes de fora da área.
Naquela altura, estava dando tudo tão certo para o Fortaleza que estava até decolando para 13ª colocação.
Com o time visitante ainda mais retraído e querendo gastar tempo, o Botafogo passou a atacar mais ainda. Como em jogos anteriores, a dinâmica entre Montoro e Barrera era crucial para envolver o adversário.
Os sete minutos de acréscimos foram muito bem usados pelo Botafogo. Já aos 49 minutos da etapa inicial, Montoro recebeu na área e acertou o ângulo de Breno.
VIRADA E VAR PARA TRAZER IGUALDADE
A vibe positiva para o Botafogo continuou na volta para o segundo tempo. Logo aos 3 minutos, Vitinho cruzou à meia altura, e Arthur Cabral desviou para o gol.
Para o Botafogo, o resultado significaria um salto que daria a vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
E três minutos depois, parecia que tudo ficaria perfeito para o time da casa, com o golaço de Barrera. Mas a jogada foi anulada.
O VAR entrou em ação na checagem do lance de origem: Marçal bloqueou a bola com o braço. A arbitragem, corretamente, transformou o que seria 3 a 1 alvinegro para a chance do empate do Fortaleza.
Bareiro não desperdiçou: 2 a 2. Batida firme, no ângulo, para manter o Fortaleza vivo na Série A àquela altura.
MÁ NOTÍCIA PARA O FORTALEZA NOS OUTROS JOGOS
Depois do 2 a 2 e da loucura que foi o começo do segundo tempo, o placar no Nilton Santos deu uma assentada.
A emoção passou a ser nos demais jogos envolvendo, principalmente, o rebaixamento.
Tanto Internacional quanto Vitória despertaram nos seus jogos. Os gols colorados contra o Red Bull Bragantino, especialmente, jogaram o Fortaleza de volta para a zona do rebaixamento.
VIRADA DO BOTAFOGO
O Botafogo sacramentou a queda do Fortaleza quando virou o placar no Nilton Santos. Marçal aproveitou a cobrança de escanteio de Santi e fez 3 a 2 para o time da casa.
Com o Fortaleza já no desespero, o Botafogo fez o quarto, com Mateo Ponte, já nos acréscimos, dando capítulo final ao Brasileirão.
BOTAFOGO
Raul, Vitinho (Mateo Ponte), Marçal, Gabriel e Alex Telles (Cuiabano); Allan e Marlon Freitas; Montoro, Artur (Santiago Rodríguez) e Jordan Barrera; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti
FORTALEZA
Breno, Mancuso, Lucas Gazl, Gastón Ávila e Diogo Barbosa (Weverson); Pierre (Rodrigo Santos), Lucas Sasha e Pochettino; Yago Pikachu (Matheus Rossetto), Breno Lopes (Lucas Crispim) e Adam Bareiro (Deyverson). Técnico: Martín Palermo.
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
Cartões amarelos: Mancuso, Bareiro, Rodrigo Santos (FOR)
Gols: Breno Lopes, 17'/1ºT (0-1); Montoro, 49'1ºT (1-1); Arthur Cabral, 3'/2ºT (2-1); Bareiro, 11'/2T (2-2); Marçal, 38'/2ºT (3-2); Mateo Ponte, 49'/2ºT (4-2)