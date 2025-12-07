SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional fez o que precisava, venceu o Bragantino por 3 a 1 na última rodada do Campeonato Brasileiro, e contou com resultados necessários na rodada para se salvar do rebaixamento para a Série B.
No Beira-Rio, Mercado, Alan Patrick e Carbonero marcaram os gols que salvaram o time gaúcho. Jhon Jhon reduziu para os visitantes.
A vitória, junto com as derrotas de Fortaleza e Ceará, salva o Inter do rebaixamento. O clube gaúcho fica em 16º, com 44 pontos, contra 43 dos rivais, que fecham o Z4 ao lado de Juventude e Sport.
A derrota tira qualquer chance do Bragantino ir à Libertadores. O time do interior termina o Brasileirão em 10º, com 48 pontos, e não se beneficiará de um possível G8.
Ambas as equipes voltam a campo em 2026. O Internacional estreia no Campeonato Gaúcho contra o Novo Hamburgo, enquanto o Bragantino encara o Noroeste no Campeonato Paulista.
GOLS E DESTAQUES
O jogo começou tenso, com nenhuma das equipes conseguindo criar chances claras e muitas disputas entre os atletas. Na única oportunidade, Cleiton saiu do gol após lançamento e não conseguiu afastar. Vitinho mandou para Alan Patrick, que acionou Aguirre. O lateral finalizou forte, mas para fora.
Sasha recebeu com liberdade na entrada da área, tabelou com Pitta e bateu rasteiro. O goleiro colorado espalmou e correu para evitar o escanteio, chutando a bola para lateral.
Aos 32 minutos, Aguirre recebeu em passagem no fundo e cruzou. Borré dominou de costas para o gol e rolou para Bruno Gomes, que acertou um chutaço no trinco da trave. A bola voltou para o meio, e Mercado finalizou à esquerda.
Já no fim da etapa inicial, Alix Vinícius mandou bola longa para Pitta. Rochet ficou pelo meio do caminho, e o atacante do Bragantino aproveitou o quique da bola para mandar por cima, mas a bola subiu demais. O assistente também marcou impedimento no lance.
A volta do intervalo trouxe um novo ânimo para o clube da casa. Logo no início, a notícia de que o Botafogo virou a partida contra o Fortaleza fez com que os torcedores passassem cantar alto. E a sequência foi ainda mais explosiva. Vitão recebeu de Vitinho pela direita e cruzou na cabeça de Mercado. O zagueiro argentino cabeceou no meio e viu Cleiton falhar para abrir o placar, aos quatro minutos.
Pouco depois do gol do Internacional, o Fortaleza empatou com o Botafogo, o que fazia o Colroado cair pelo saldo de gols. Depois de bate-rebate na área, Borré teve uma ótima chance, mas a bola desviou em Lucas Barbosa e saiu por escanteio. Logo na sequência, o Palmeiras tomou a frente do placar contra o Ceará, o que salvava os gaúchos, e a torcida voltou a comemorar.
Aos 20 minutos, a notícia de que o Vitória abriu o placar contra o São Paulo voltou a deixar o Beira-Rio quieto. Com o resultado, o Internacional voltava para a zona de rebaixamento. O Bragantino, que pouco criou no segundo tempo, teve uma chance em falta cobrada por Juninho Capixaba que assustou.
Após cruzamento de Bernabei, Fernando se enrolou com a bola e deu um pontapé em Aguirre dentro da área. E o árbitro marcou pênalti e, na batida, Alan Patrick deslocou Cleiton para tirar o Internacional do Z4 aos 32.
E o time gaúcho chegou ao terceiro três minutos depois. Ricardo Mathias acionou Carbonero em contra-ataque. Já dentro da área, o atacante bateu forte para ampliar e afastar o rebaixamento.
Jhon Jhon ainda diminiu o placar com um golaço, aos 42.
INTERNACIONAL
Rochet; Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei (Juninho); Alan Rodríguez, Bruno Gomes (Bruno Henrique), Thiago Maia e Alan Patrick (Richard); Vitinho (Carbonero) e Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Abel Braga.
BRAGANTINO
Cleiton; Nathan Mendes (Hurtado), Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Eric Ramires), Gustavo Neves (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fernando), Eduardo Sasha (Vinicinho) e Pitta. Técnico: Vagner Mancini.
Local: Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Gols: Gabriel Mercado (4'/2ºT), Alan Patrick (32'/2ºT) e Carbonero (35'/2ºT) (INT); Jhon Jhon (42'/2ºT)
Cartões amarelos: Alan Patrick e Alan Rodríguez (INT); Cleiton, Jhon Jhon, Eduardo Sasha e Pitta (RBB)