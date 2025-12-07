SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos encerrou sua participação no Brasileirão com uma arrancada que consagrou a permanência na Série A e ainda garantiu vaga na Sul-Americana de 2026. Na tarde deste domingo (07), o Santos venceu o Cruzeiro por 3 a 0, na Vila Belmiro.
Thaciano titular marcou dois gols da vitória santista, após duas partidas sem sair do banco de reservas. João Schmidt ampliou o placar em jogada aérea, na segunda etapa.
O time mineiro optou por enviar uma equipe reserva a campo, visando o confronto decisivo contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira. A partida de ida será no Mineirão, às 21h30 (de Brasília).
O resultado final deixa o Santos na 13ª colocação, somando 47 pontos -foram 9 pontos nas três últimas rodadas. O Cruzeiro, que não aspirava mais nada, fecha a competição na 3ª colocação, com os mesmos 70 pontos.
Agora, o time praiano entra de férias e só retorna para a disputa do Campeonato Paulista em 2026. O time mineiro, por sua vez, ainda terá pelo menos as partidas de ida e volta da semi na Copa do Brasil. A volta está programada para acontecer na Neo Química Arena, no domingo que vem.
ESTRELA DE THACIANO BRILHA NA VILA
O primeiro tempo na Vila Belmiro teve Thaciano inspirado. Aposta de Juan Pablo Vojvoda para ser referência no ataque, o camisa 16 viveu minutos mágicos e foi o responsável por construir a vantagem de 2 a 0 do Peixe sobre o Cruzeiro antes do intervalo.
O Santos foi superior desde o apito inicial, controlando as ações e tendo Neymar ditando o ritmo no meio-campo. Além disso, o time da casa explorou bem os lados com Guilherme e Igor Vinícius.
O Cruzeiro, com seu time alternativo, pouco assustou, mas teve um momento de brilho individual de Gabigol. O atacante formado no Santos chegou a marcar um golaço de trivela, mas a arbitragem assinalou impedimento no lance.
Logo depois, Thaciano teve uma sequência impressionante. Aos 25 minutos, Guilherme cobrou escanteio na medida e o atacante subiu para cabecear firme. Um minuto depois, em uma bela triangulação pela direita iniciada por Neymar e cruzada por Igor Vinícius, o atacante apareceu novamente com oportunismo para ampliar.
Na segunda etapa, Thaciano flertou com o hat-trick em duas oportunidades consecutivas. Primeiro, o atacante parou em boa defesa de Léo Aragão após cabecear um cruzamento de Guilherme em contra-ataque rápido. Na sequência, ele carimbou o travessão em uma finalização firme de dentro da área.
Por fim, o camisa 16 saiu para dar lugar a Tiquinho Soares, aos 34 minutos, sendo aplaudido pela torcida, que ainda entoou o grito de "é, Thaciano!".
SANTOS
Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão (Rincón), João Schmidt (Gabriel Bontempo) e Neymar Jr; Barreal (Rollheiser), Thaciano (Tiquinho Soares) e Guilherme (Robinho Jr.). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
CRUZEIRO
Léo Aragão; Fagner, João Marcelo, Jonathan e Kauã Prates; Walace, Matheus Henrique e Japa (Ryan Guilherme); Eduardo (Arroyo), Gabi (Bolasie) e Rayan (Kaique Kenji). Técnico: Leonardo Jardim.
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Guilherme e Thaciano (Santos); Rayan Lelis, Gabi (Cruzeiro);
Gols: Thaciano (25 e 26'/1ºT); João Schmidt (14'/2ºT)