SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vitória está livre da Série B. Neste domingo, no Barradão, o Vitória recebeu o São Paulo, venceu por 1 a 0 e contou com tropeço de rivais diretos para deixar o Z4 na última rodada do Brasileirão.

Baralhas marcou o gol da permanência, em Salvador. Donos da casa ainda contaram com 'ajudinhas' de Palmeiras e Botafogo.

O Vitória precisava ganhar a todo custo para sonhar com a permanência. O time parou muitas vezes no goleiro Rafael, mas conseguiu furar a defesa do São Paulo na etapa final.

O time baiano dependia do tropeço de pelo menos um dos rivais diretos -Fortaleza, Ceará e Atlético-MG. E o secador ligado funcionou, já que Fortaleza e Ceará perderam, diante de Botafogo e Palmeiras, respectivamente.

O São Paulo, apesar da derrota, conseguiu confirmar o oitavo lugar, principal objetivo na reta final do ano. Mesmo fora da zona de classificação à pré-Libertadores, o time do Morumbis ainda sonha com a abertura de um G8 a depender do campeão da Copa do Brasil.

Um simples empate no Barradão já garantia a posição, mas os paulistas precisaram contar com a derrota do Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, para o Internacional. O Bragantino terminou dois pontos atrás, em nono.

Junto com o Vitória, aliás, o Internacional também se salvou. Fortaleza e Ceará foram os dois últimos rebaixados, ao lado de Sport e Juventude, já confirmados na Segundona antecipadamente.

O JOGO

O primeiro tempo teve um São Paulo muito abaixo fisicamente e tecnicamente. A rotação baixa fez o time perder intensidade, velocidade e a maioria dos duelos individuais. Com isso, o Vitória assumiu o controle das ações: ocupou melhor o campo, acelerou mais e criou as principais chances, algo refletido no número de finalizações e no volume ofensivo.

Mesmo assim, o São Paulo tentou administrar o jogo quando conseguia passar do meio-campo, mas era pouco. A equipe praticamente deixou o tempo correr, enquanto o Vitória crescia, empurrava o adversário para trás e ditava o ritmo até o intervalo. Rafael foi o principal jogador dos visitantes, com pelo menos três grandes defesas praticadas.

Na etapa complementar, o ritmo da partida seguiu o mesmo até Baralhas abrir o placar e aliviar a pressão no Barradão. O gol permitiu ao Vitória recuar as linhas e jogar de forma mais reativa, enquanto o São Paulo -já ciente da derrota do Bragantino para o Internacional- passou a ter mais posse e território, mas sem força, intensidade ou criação suficientes para alterar o resultado.

Com a vantagem mínima e contando com os tropeços de dois concorrentes diretos, o Vitória administrou a reta final e confirmou a vitória por 1 a 0. O São Paulo até criou oportunidades na reta final, já com a garotada em campo, mas não conseguiu alterar o placar.

VITÓRIA

Thiago Couto; Raúl Cáceres (Fabri), Camutanga (Dudu), Neris e Zé Marcos; Ramon, Baralhas (Ronald Lopes) e Willian Oliveira; Erick, Aitor (Matheuzinho) e Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

SÃO PAULO

Rafael; Rafael Toloi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares (Paulinho), Luiz Gustavo (Pedro Ferreira), Alisson (Pablo Maia), Marcos Antônio e Ferreira (Lucca); Luciano (Rigoni) e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Quarto árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Camutanga, Willian Oliveira, Baraljas, Ronald Lopes e Matheuzinho (VIT); Ferreira (SAO)

Gol: Gabriel Baralhas (23'/2°T)