SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians se despediu do Campeonato Brasileiro 2025 com um empate diante do Juventude. As equipes empataram por 1 a 1 na tarde deste domingo (7), na Neo Química Arena, em São Paulo. Os gols formam marcados por José Martinez e Negueba.

Os times chegaram à partida sem mais nada a fazer no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que disputa a semifinal da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (10), foi com o time totalmente reserva. Memphis, recuperado de lesão, estava no banco de reservas.

Já rebaixado, o Juventude teve duas mudanças na defesa em relação à rodada anterior. Daniel Peixoto e Bernardo entraram como titulares na zaga nos lugares de Luan Freitas e Marcos Paulo.

O resultado fez com que o Corinthians terminasse o Brasileirão na 13ª posição, com 47 pontos. O Juventude, por sua vez, ficou na 19ª posição, com 35 pontos.

O time de Dorival Júnior agora concentra as forças na Copa do Brasil. O Corinthians encara o Cruzeiro na quarta-feira, no Mineirão, no primeiro jogo da semifinal. A partida de volta será no domingo (14), na Neo Química Arena.

O Juventude volta a campo apenas em 2026. O jogo deste domingo marcou a despedida do técnico Thiago Carpini no comando da equipe.

JOGO SEM APELO, MAS COM INTENSIDADE

Mesmo com suas vidas já resolvidas no Brasileirão, Corinthians e Juventude fizeram um jogo intenso e com grandes oportunidades perdidas. O placar de 1 a 0 não refletiu o que as equipes produziram, especialmente pelo lado dos visitantes.

Embora o goleiro Kauê tenha sido pouco exigido, o Juventude criou espaços e oportunidades para fazer pelo menos um gol, mas pecou nas finalizações. Do outro lado, os reservas do Corinthians fizeram questão de mostrar serviço para o técnico Dorival Júnior.

CORINTHIANS

Kauê; Félix Torres; João Pedro; Angileri; José Martinez (Mayheuzinho); André Carrillo (Raniele); Charles; Hugo (André Luiz); Talles Magno (Memphis); Kayke e Romero (Dieguinho).

JUVENTUDE

Jandrei; Igor Formiga (Negueba); Rodrigo Sam; Bernardo (Ewerthon); Marcelo Hermes; Caíque; Daniel Peixoto; Jadson (Matheus Babi); Mandaca; Nenê (Giovanny) e Gabriel Taliari.

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Andrea Gomes Antunes (MG) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartões Amarelos: Caíque (Juventude)

Gols: José Martinez, aos 22 mins do primeiro tempo; Negueba, aos 43 mins do segundo tempo