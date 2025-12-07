SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com um time alternativo e sem maiores objetivos no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu por 3 a 1, em plena Arena Castelão, e rebaixou o Ceará para a Série B. O time da casa saiu na frente e tinha situação relativamente tranquila na tabela, mas levou a virada e entrou na zona de rebaixamento justamente na última rodada do Brasileirão.
Pedro Raul abriu o placar para o Ceará, mas Facundo Torres, Sosa e Flaco López garantiram a virada do Palmeiras na Arena Castelão.
Com os triunfos do Internacional e do Vitória, o Ceará caiu para a 17ª colocação, com 38 pontos, e foi rebaixado ao lado do rival Fortaleza, que perdeu para o Botafogo.
O Palmeiras já tinha situação definida no Campeonato Brasileiro. Com o vice-campeonato garantido, o clube paulista, inclusive, entrou em campo com um time alternativo. Nomes como Gustavo Gómez, Murilo e Vitor Roque nem sequer viajaram para Fortaleza.
Com o resultado, o Palmeiras terminou o Brasileirão com 76 pontos, três a menos que o campeão Flamengo.
GOLS E DESTAQUES
O Palmeiras começou melhor a partida na Arena Castelão e teve uma grande oportunidade para abrir o placar logo aos 8 minutos. No entanto, Sosa, que recebeu cara a cara com Bruno Ferreira, finalizou de cavadinha e mandou para fora.
Pouco depois de Sosa perder a sua oportunidade, o Ceará chegou ao gol. Após cobrança de falta de Lucas Mugni pela direita, Willian Machado ajeitou de cabeça e Pedro Raul, livre, só empurrou de barriga para as redes.
A vantagem do Ceará não durou muito tempo. Aos 16', após ótimo cruzamento de Bruno Fuchs, Facundo Torres apareceu bem na segunda trave e finalizou de primeira para empatar a partida para o Palmeiras.
Depois de um começo agitado, com um gol para cada lado, a partida ficou morna na Arena Castelão. O Palmeiras teve mais a bola e tentou controlar o jogo, mas foi o Ceará quem chegou com mais perigo. Pouco antes do intervalo, Dieguinho obrigou Lomba a fazer boa defesa.
Assim como no primeiro tempo, o Palmeiras iniciou bem a etapa final. O Verdão passou a pressionar o Ceará e conseguiu a virada aos 15'. Sosa sofreu falta na meia-lua da pequena área. E o paraguaio se redimiu do gol perdido no começo do jogo marcando um belo gol de falta, finalizando rasteiro e forte, no canto do goleiro adversário.
Após virar o placar, o Palmeiras seguiu em cima do Ceará e logo ampliou o resultado. Cinco minutos depois, após bom lançamento de Murilo, Jefté cruzou e Flaco López só empurrou para as redes, fazendo 3 a 1 para o Palmeiras.
CEARÁ
Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho (Fernando Sobral, 1'/2ºT), Zanocelo e Lucas Mugni (Vina, 17'/2)ºT; Galeano (Lourenço, 33'/2ºT), Fernandinho (Pedro Henrique, 17'/2ºT) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
PALMEIRAS
Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Bruno Fuchs e Jefté; Aníbal Moreno (Luís Pacheco, 32/2ºT), Larson e Mauricio (Belé, 32'/2ºT); Facundo Torres, Sosa e Flaco López (Bruno Rodrigues, 34'/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Gols: Pedro Raul (CEA), aos 12'/1ºT, Facundo Torres (PAL), aos 16'/1ºT, Sosa (PAL), aos 15'/2ºT, Flaco López (PAL), aos 20'/2ºT
Cartões amarelos: Fernandinho (CEA)