SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terminou, na tarde de domingo (7), a edição 2025 do Campeonato Brasileiro. Com o título assegurado pelo Flamengo com uma rodada de antecedência, a rodada derradeira foi de definições de vagas nas competições internacionais e de rebaixados à segunda divisão.

Foi um dia duro para os torcedores dos rivais Fortaleza e Ceará, que jogarão a Série B nacional em 2026. Esses times se juntaram ao Juventude e ao Sport, que disputaram seus últimos compromissos da temporada já sem chances matemáticas de permanecer na elite.

O Internacional teve a combinação de que precisava para uma salvação considerada improvável. Derrotou o Bragantino no Beira-Rio, em Porto Alegre, e ultrapassou justamente Fortaleza e Ceará, que perderam, respectivamente, para Botafogo e Palmeiras.

Na parte de cima, o Fluminense obteve a quinta posição. Dessa maneira, conseguiu vaga direta na fase de grupos da próxima Copa Libertadores, algo que já haviam alcançado os quatro primeiros colocados, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol.

Botafogo e Bahia, respectivamente sexto e sétimo, estarão na fase preliminar da Libertadores. E o São Paulo, que ficou em oitavo, vai depender dos resultados da Copa do Brasil para saber se estará na pré-Libertadores ou na Sul-Americana -torcerá por título de Cruzeiro ou Fluminense.