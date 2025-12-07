SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após o apito final que consagrou a permanência do Santos na Série A do Brasileirão e a vaga na Sul-Americana, Neymar Jr. foi às lágrimas.

O jogador, que atuou no sacrifício nas últimas rodadas da competição, celebrou a vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro com uma volta olímpica na Vila Belmiro. O craque abraçou os companheiros, o técnico Vojvoda e foi ovacionado pela torcida.

"Fomos coroados com a Sul-Americana, né? Por tudo o que a gente veio fazendo nesses últimos jogos... Era o que eu esperava do nosso time desde o começo do campeonato. A gente conseguiu jogar o nosso futebol, enfrentamos as melhores equipes e conseguimos somar os pontos. O grupo está de parabéns pelo esforço. O Santos merece muito mais, merece estar no topo sempre. Eu vim para isso, para tentar ajudar o clube da melhor maneira possível", declarou Neymar, em entrevista à TV Globo.

Mesmo sob forte emoção, Neymar foi ponderado ao ser questionado sobre a renovação com o clube alvinegro, citando sua saúde mental como um fator para a dúvida -o jogador foi diagnosticado com uma lesão no joelho e precisará fazer uma artroscopia. Ao falar sobre a crise que vivenciou nas últimas semanas, ele também se declarou ao Santos.

"Essas últimas semanas foram difíceis para mim, digo mentalmente, não fisicamente. Meu mental foi a zero. Agradeço às pessoas que estiveram presentes nesse momento e que me ajudaram de alguma forma a me reerguer. Eu não sei [se vou renovar]. Vou tirar uma semana de descanso, viajar, não pensar em futebol, e depois vamos ver. Obviamente meu coração é sempre do Santos", disse ainda Neymar.