SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se Endrick já não vinha recebendo muitos minutos no Real Madrid, a situação ficou pior após o atacante ser expulso na derrota do clube merengue para o Celta de Vigo, neste domingo, mesmo estando no banco de reservas.

O Real Madrid foi derrotado pelo Celta de Vigo por 2 a 0, no Santiago Bernabéu, em partida pela 15ª rodada de LaLiga.

A partida foi marcada por muitas reclamações da arbitragem por parte do Real. A revolta com o árbitro Quintero González começou quando o lateral-esquerdo Fran García foi expulso aos 19 minutos do segundo tempo após ter recebido dois cartões amarelos em faltas praticamente seguidas. Os madridistas já perdiam de 1 a 0 no momento da expulsão.

Nos minutos finais, enquanto o Real pressionava pelo empate, o lateral-direito Álvaro Carreras levou vermelho direto. Ele reclamou depois que o árbitro mandou voltar uma cobrança de falta do Real Madrid e levou amarelo, mas seguiu falando e foi expulso. Na súmula, Quintero González registrou que o lateral disse que ele era "muito ruim".

A segunda expulsão desencadeou uma sequência de reclamações de jogadores do Real, que se juntaram ao redor do árbitro. Rodrygo e Valverde levaram amarelo.

No banco de reservas, Endrick se exaltou e também levou vermelho direto. Na súmula, o árbitro escreveu que ele foi expulso por "se levantar do banco de reservas, sair da área técnica, dirigir-se ao quarto árbitro gritando e precisar ser contido por membros da comissão técnica".

O árbitro também ouviu reclamações após a partida. Já nos túneis rumo ao vestiário, Carvajal o abordou e disse que o árbitro "depois chora na imprensa".

Pelas expulsões, Endrick e Carreras podem pegar de dois a três jogos de suspensão, mas o mais provável é que seja a punição menor. O artigo 124 do Código Disciplinário de LaLiga diz que "dirigir-se ao árbitro com palavras ou atitudes de desprezo ou desrespeito, desde que a ação não constitua uma infração mais grave, será punido com suspensão de duas a três partidas ou por um período de até um mês".

Com isso, Endrick não deve mais jogar pelo Real Madrid. Até o final do ano, o clube tem mais três partidas -uma pela Liga dos Campeões, contra o Manchester City, e duas por LaLiga, que o brasileiro não poderá jogar. A não ser que o técnico Xabi Alonso o acione contra o City, o atacante não deve mais vestir a camisa do clube merengue, já que tem o empréstimo encaminhado para o Lyon, da França, em janeiro.

EM BUSCA DE ESPAÇO

Há um ano e meio no Real Madrid, Endrick ainda não deslanchou. Após a primeira temporada com poucas chances com Carlo Ancelotti, o atacante decidiu permanecer no clube, mas viu suas oportunidades diminuírem ainda mais com Xabi Alonso.

Nesta temporada, ele tem apenas 11 minutos disputados, após entrar na partida contra o Valencia. Com isso, o empréstimo para o Lyon visa colocar o brasileiro nos holofotes novamente.

Endrick ainda sonha em estar na Copa do Mundo de 2026. Para isso, terá seis meses para mostrar seu valor na França e ser convocado por Carlo Ancelotti, que ainda não tem o camisa 9 da seleção definido.