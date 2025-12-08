SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians apresentou uma nova proposta no Regime Centralizado de Execuções (RCE) e aceitou integralmente as condições impostas pela Justiça para manter o processo ativo.

A nova versão do plano detalha, pela primeira vez, o impacto de dívidas fora do regime e sustenta que o clube ja tem cerca de 20% da receita anual comprometida.

Em decisão revelada anteriormente pelo UOL, o juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo rejeitou a homologação do plano então apresentado, mas deu prazo para correções, sob pena de extinção do RCE.

Entre as exigências estavam comprovação documental completa, revisão da distribuição de receitas e esclarecimentos sobre dívidas com a Caixa Econômica Federal, tributos e débitos no âmbito esportivo.

RECEITA JÁ COMPROMETIDA

Na resposta ao Judiciário, o Corinthians sustentou que o percentual de 20% das receitas ao RCE já é praticamente absorvido por outras dívidas, que estão fora do regime centralizado.

Entre elas estão os pagamentos à Caixa Econômica Federal, pelo financiamento da Neo Química Arena, débitos tributários parcelados e valores acordados juntos a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas (CNRD), órgão ligado à CBF.

Considerando um faturamento anual estimado em R$ 1 bilhão, essas obrigações somam cerca de R$ 200 milhões por ano, valor equivalente a cerca de 20% da arrecadação total, de acordo com o clube.

Diante desse cenário, o Timão propôs um modelo de modulação do percentual a ser destinado ao RCE no seguinte formato:

No primeiro ano após a homologação, o clube se compromete a repassar ao menos 4% da receita mensal;

No segundo ano, o percentual subiria para 5%;

A partir do terceiro ano, o índice mínimo seria de 6%.

A apuração desse comprometimento deverá ser validada periodicamente pelo administrador judicial e homologada pelo juiz responsável pelo processo.

O plano mantém a estrutura debatida ao longo do processo, com o pagamento de 60% da dívida nos primeiros seis anos e a quitação do saldo restante ao longo dos quatro anos seguintes. O formato foi considerado legal pelo Judiciário, apesar das contestações de parte dos credores.

AJUSTES EXIGIDOS PELA JUSTIÇA

Em atendimento às determinações judiciais, o Corinthians também promoveu mudanças no texto:

Eliminou a categoria dos chamados "credores parceiros", considerada ilegal pelo juiz;

Manteve os "credores aderentes", que podem optar voluntariamente pelo plano com correção pelo IPCA;

Reduziu para 30 dias o prazo para realização de leilões reversos, com regras mais claras para antecipação de pagamentos mediante deságio.

PRESSÃO SOBRE O CAIXA

Ao detalhar números, o Corinthans reconheceu que opera com margens financeiras estreitas, mesmo com receitas elevadas.

O clube destacou que, sem a modulação do percentual do RCE, haveria risco de inviabilização do fluxo de caixa e do cumprimento simultâneo das demais obrigações. Diante desse cenário, a diretoria pede a homologação do plano ajustado e aguarda novo parecer do administrador judicial, etapa decisiva para a manutenção do regime.