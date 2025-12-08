RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A semana promete ser agitada no Qatar. Ao mesmo tempo em que o Flamengo inicia sua trajetória na Copa Intercontinental, o país recebe também o mata-mata da Copa Árabe, outro torneio Fifa, mas este que reúne os países árabes.

*

JOGOS TODOS OS DIAS

A competição de seleções teve início dia 1º de dezembro. Desde então, ocorrem jogos todos os dias no Qatar.

O torneio é dividido em quatro grupos com quatro países em cada, totalizando 16 nações árabes:

Grupo A: Qatar, Tunísia, Síria, Palestina

Grupo B: Marrocos, Arábia Saudita, Omã, Comores

Grupo C: Egito, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Kuwait

Grupo D: Argélia, Iraque, Bahrein, Sudão

Por se tratar de um torneio de países mais próximos, a Copa Árabe tem atraído mais torcedores que a Copa Intercontinental. A procura fez com que o preço dos hotéis se elevasse.

Esta é a segunda edição sob jurisdição da Fifa. A primeira ocorreu em 2021, também no Qatar, e teve a Argélia como campeã e a Tunísia como vice.

QUARTAS OCORREM UM DIA APÓS FLAMENGO X CRUZ AZUL

As duas melhores equipes de cada grupo se classificam para o mata-mata. As quartas de final, por exemplo, acontecem um dia após Flamengo x Cruz Azul (MEX), que será nesta quarta-feira também pelas quartas de final, mas da Copa Intercontinental.

Já no dia anterior à estreia do Rubro-Negro, quatro partidas irão ocorrer pela última rodada da fase de grupos da Copa Árabe: Egito x Jordânia (estádio Al Bayt); Emirados Árabes x Kuwait (estádio 974); Argélia x Iraque (estádio Internacional Khalifa); Bahrein x Sudão (estádio da Cidade da Educação).

COPA INTERCONTINENTAL SERÁ EM ESTÁDIO ÚNICO

A Fifa decidiu isolar um estádio exclusivamente para a Copa Intercontinental. Será o Ahmad bin Ali, na cidade de Al-Rayyan e que é utilizado pelo Al-Rayyan Sports Club.

Ele foi construído para a Copa do Mundo e tem capacidade de 45.032 pessoas No Mundial de 2022, recebeu sete partidas.

Antes da Copa Intercontinental desembarcar no Qatar, ele foi utilizado na Copa Árabe três vezes: Tunísia 0 x 1 Síria; Argélia 0 x 0 Sudão; e no último sábado, no duelo entre Kuwait e Jordânia (a partida não havia acontecido até o fechamento desta reportagem).

FINAIS EM DIAS SEQUENCIAIS

As finais da Copa Intercontinental e da Copa Árabe acontecerão em dias sequenciais no Qatar. Enquanto o torneio de clubes termina em 17 de dezembro, no Ahmad bin Ali, o de seleções se encerra no dia 18, no estádio Lusail, o mesmo que também foi palco da decisão da Copa do Mundo de 2022, conquistada pela Argentina.

Também no dia 18 acontece a disputa de terceiro lugar da Copa Árabe no estádio Internacional Khalifa, em Al-Rayyan.

Campeão europeu, o PSG já está classificado para a final da Copa Intercontinental.