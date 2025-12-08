SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor-executivo de futebol do Santos, Alexandre Mattos, aproveitou o encerramento das atividades da temporada para traçar um panorama sobre o planejamento do clube para 2026.

NEYMAR FICA? DESEJO DO JOGADOR É FUNDAMENTAL

O dirigente praticamente deu como certa a permanência do principal astro do elenco. Mattos foi enfático ao afastar especulações de saída, garantindo que a vontade de Neymar é o fator decisivo.

"Neymar está aqui porque ele quer, ponto. Neymar tem opções de mercado para perder de vista, e financeiramente também. Acho que a primeira coisa é isso. Eu vi ele hoje muito feliz, não só hoje, nos últimos dias. A família, o pai está muito feliz. Não vejo motivo nenhum para a saída, obviamente respeitamos se acontecer alguma coisa diferente", disse Alexandre Mattos, em zona mista.

E O GABIGOL VEM?

Outro nome que circulou nas conversas foi o de Gabigol. O dirigente confirmou a boa relação e até um presente recebido do atacante, mas tratou o assunto com cautela. Ele ressaltou que o Santos não fará loucuras financeiras e que a prioridade é manter a responsabilidade orçamentária, aguardando o desfecho da temporada do jogador no Cruzeiro.

"Inclusive ele me deu a camisa dele, hein? Mas ele está focado com os objetivos do Cruzeiro, com jogo importante que é a semifinal da Copa do Brasil, e o futuro nós vamos aguardar. Desde o dia que eu cheguei eu falo isso: no Santos, a primeira coisa é ter responsabilidade", disse Mattos.

PÉS NO CHÃO EM 2026

Essa cautela dita o tom para o planejamento de 2026. O dirigente descartou mudanças drásticas no elenco, reforçando a confiança na base atual e projetando apenas ajustes pontuais. Mattos lembrou que o clube precisa ser assertivo no mercado, pois não dispõe de recursos ilimitados para cometer erros.

"Não temos que fazer nada drástico, o Santos tem uma base aqui que a gente acredita que terá um maior resultado do que teve esse ano. A gente, com muita calma, vai pontuar alguma coisa sim. O Santos não tem dinheiro a rodo, temos que ter muito pé no chão, errando, acertando, temos que aproveitar oportunidades de mercado. Às vezes arriscamos um pouquinho, porque é o que o Santos pode no momento", disse Mattos.

Ao projetar o próximo ano, Alexandre Mattos creditou à torcida o mérito de ter sustentado a equipe nos momentos de oscilação, desde a chegada da nova gestão, acreditando que essa união será o diferencial para um ano melhor.

"Eu diria que a torcida carregou o time no colo, desde a nossa chegada, aqui na arquibancada. Ela entendeu nosso momento, segurou a crítica, e por isso eu acredito que a gente pode ter um 2026 bem melhor", disse Mattos.

CRÍTICAS AO ELENCO

Mattos também saiu em defesa de jogadores que foram alvo de críticas. Entre eles, o lateral Mayke, citado como uma oportunidade de mercado sem custos de transferência, e o meia Thaciano foi exemplo de profissionalismo e "volta por cima" dentro do grupo.

"O Mayke não teve investimento, o salário é o direito do cara. Tem muita coisa que se fala na internet, mas quem não queria o Mayke? Quero exaltar que profissional que é o Thaciano. Nunca deixou de treinar. Sou um dos últimos a sair do centro de treinamento, e sempre vou jantar e o Thaciano está lá, por isso que deu essa volta por cima hoje", disse Mattos