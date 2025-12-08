SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Raphael Veiga está na mira do Grêmio. Depois de colocar Weverton na "lista de desejos", a nova diretoria do clube gaúcho também sonha com a contratação do meia-atacante. Para o final feliz, ela conta com um trunfo curioso.

A gestão Odorico Roman está no mercado para melhorar a equipe. Depois de Everton Cebolinha, do Flamengo, o novo alvo para o setor ofensivo é o jogador do Palmeiras.

O Verdão não tem interesse em negociar Veiga ou Weverton. O UOL apurou que o clube paulista conta com os ídolos para 2026.

Raphael Veiga não é mais titular absoluto na equipe de Abel Ferreira, por isso o Grêmio enxerga a situação como oportunidade de mercado. Ao todo, ele disputou 53 jogos, sendo 31 como titular, marcou sete gols e distribuiu dez assistências em 2025.

O Tricolor Gaúcho está ciente da dificuldade para abrir negociação. Veiga tem um dos maiores salários do elenco do Palmeiras, seu vínculo vai até dezembro de 2027 e o status de ídolo não mudou.

Weverton perdeu espaço após lesão. A situação do goleiro é bem semelhante a de Veiga, um ídolo com gratidão do clube, mas que perdeu a posição de titular após sofrer fratura na mão e viu seu concorrente, Carlos Miguel, ter atuações de destaque.

ALIADO NA NEGOCIAÇÃO

Marcos Rocha é o principal trunfo do Grêmio para convencer Raphael Veiga. O lateral direito tem excelente relação com o meia-atacante, já que atuaram juntos por quase cinco anos no Palmeiras.

As conversas acontecem nos bastidores, mas a situação é vista como complicada. Veiga está adaptado a São Paulo e em situação confortável no Palmeiras.

Enquanto veta saídas, o Palmeiras pensa em reforços para a próxima temporada. O clube alviverde monitora a situação de Jhon Arias, meia-atacante ex-Fluminense que atualmente defende o Wolverhampton, time que atravessa péssima fase no Campeonato Inglês.