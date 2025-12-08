SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em meio a uma ampla reestruturação interna, o São Paulo comunicou o desligamento de mais quatro profissionais de seu departamento de saúde e performance: o médico Pedro Henrique Perez, o auxiliar de fisiologia Paulo Eduardo Teixeira, o coordenador de reabilitação física Carlos Alberto Presinoti e a fisioterapeuta Cilmara Moretti.

Os desligamentos fazem parte de um movimento interno que busca reformular métodos, processos e integração entre as áreas médicas, fisiológicas e de reabilitação.

As mudanças chegam após uma temporada marcada por forte pressão e altos índices de problemas físicos: o São Paulo ultrapassou 70 ausências de jogadores ao longo do ano por questões clínicas e musculares, número que acendeu um alerta no departamento de futebol e abriu espaço para revisões estruturais.

Essas quatro demissões somam-se a outras sete já realizadas anteriormente, em uma primeira etapa da reformulação. Naquela ocasião, o clube havia desligado profissionais ligados à fisiologia, rouparia, reabilitação e suporte do CT, numa "faxina" que indicava que novas mudanças poderiam ocorrer -movimento que agora se confirma.

A diretoria trabalha para reposicionar o departamento médico e o setor de performance, avaliando novos perfis de profissionais e modelos de trabalho. Embora ainda não tenha anunciado substitutos, a expectativa é que novas contratações e reorganizações internas continuem durante as próximas semanas, com foco na próxima temporada.

O processo está sendo encabeçado por Márcio Carlomagno, atual superintendente de futebol e entitulado de "CEO do São Paulo" pelo presidente Julio Casares.