SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro Glenn Nyberg será o responsável por comandar o apito na estreia do Flamengo na Copa Intercontinental, contra o Cruz Azul, do México, nesta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília). Recentemente, ele chamou atenção em uma partida da seleção de Portugal na qual expulsou ninguém menos que Cristiano Ronaldo.

Nyberg expulsou CR7 no duelo entre Portugal e Irlanda, pela 9ª rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa. Na ocasião, o astro português deu uma cotovelada em um defensor e Nyberg aplicou o amarelo, mas foi chamado ao VAR e corrigiu para vermelho.

Esta foi a primeira expulsão de Cristiano Ronaldo pela seleção de Portugal. Os lusitanos saíram derrotados por 2 a 0 e só conseguiram se garantir na Copa do Mundo na última rodada das Eliminatórias.

A partida de quarta-feira não será a primeira de Glenn Nyberg com uma equipe brasileira. Neste ano, ele apitou o duelo entre Botafogo e Seattle Sounders, pela fase de grupos do Mundial de Clubes.

No jogo do Flamengo, o sueco terá como assistentes os compatriotas Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist, com o suíço Fedayi San no VAR. Flamengo e Cruz Azul se enfrentam pelo Derby das Américas, correspondente às quartas de final da Copa Intercontinental. Quem passar, encara o Pyramids, do Egito, na Challenger Cup. O Paris Saint-Germain já está garantido na final.