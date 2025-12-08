SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Puxando a fila da reformulação do elenco projetada pelo São Paulo para 2026, o atacante argentino Juan Dinenno foi liberado pelo clube e acertou sua transferência para o Deportivo Cali, da Colômbia. O jogador é esperado para fazer exames ainda nesta semana, e deverá assinar um contrato válido por 1 ano.

O centroavante, que tinha contrato no São Paulo apenas até 31 de dezembro, possuía metas de desempenho que poderiam prorrogar automaticamente o vínculo, mas elas não foram atingidas.

Dinenno participou de 13 jogos pelo São Paulo nesta temporada, alternando entre breves oportunidades como titular e entradas no segundo tempo. Ele marcou um único gol, o da vitória contra o Botafogo no Morumbis pelo Campeonato Brasileiro, mas acabou ficando atrás nas prioridades ofensivas da comissão técnica.

A decisão pela liberação foi tomada em comum acordo. A diretoria avaliou que o atacante dificilmente conseguiria mais minutos e protagonismo na próxima temporada, tendo em vista os retornos de Jonathan Calleri, André Silva e Ryan Francisco ainda no primeiro semestre de 2026.

A saída de Dinenno, no entanto, não será a única. Novas saídas são esperadas nos próximos dias, já que o clube intensifica o processo de enxugamento da folha e reestruturação do elenco.

Entre os casos em análise estão o do goleiro Leandro, que também tem futuro incerto, e o do atacante Emiliano Rigoni, cuja permanência é considerada improvável. Além deles, o volante Luiz Gustavo, com contrato somente até o fim deste ano, pode ser mais um a deixar o Morumbi caso não haja avanço nas tratativas para renovação.

Após o término do Campeonato Brasileiro, os jogadores São Paulo entraram em período de folga e têm reapresentação marcada para o dia 2 de janeiro. O São Paulo volta a campo somente no dia 11 do próximo mês, em compromisso diante do Mirassol, no Maião, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

