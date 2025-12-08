SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo conquistou o Brasileirão, mas foi o Cruzeiro que emplacou mais jogadores na seleção do Bola de Prata da ESPN -premiação dada aos melhores jogadores da competição. O anúncio dos vencedores foi feito no início da tarde desta segunda-feira (8).

A seleção do Bola de Prata de 2025 é composta por: Walter; Paulo Henrique, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Reinaldo; Lucas Romero, Matheus Pereira e De Arrascaeta; Kaio Jorge, Vitor Roque e Pedro. A escalação escolhida para o time ideal do campeonato foi o tradicional 4-4-3.

O Cruzeiro, 3º colocado, foi o time com mais jogadores na seleção: 4. O Flamengo, campeão, teve três nomes na lista -nenhum dos jogadores do time estiveram na premiação por conta da disputa do Intercontinental.

Ao todo, cinco times tiveram representantes na premiação entre os homens. Além do campeão, Mirassol, Vasco, Palmeiras e Cruzeiro também tiveram atletas presentes na seleção do Brasileiro.

Rafael Guanaes, do Mirassol, foi eleito o melhor técnico. O Mirassol terminou a competição com 67 pontos, na 4ª posição, e conquistou uma vaga na fase grupos da Copa Libertadores do ano que vem.

A definição dos nomes eleitos foi embasada na junção de opinião e estatística. Jornalistas da emissora atribuíram notas de 0 a 10 aos jogadores, com peso de 60% para a pontuação total do prêmio. Os outros 40% foram determinados a partir do DataESPN, algoritmo desenvolvido para analisar a performance dos atletas ao longo da competição.

CONFIRA A SELEÇÃO DO BOLA DE PRATA 2025

- Goleiro: Walter (Mirassol)

- Lateral esquerdo: Reinaldo (Mirassol)

- Zagueiro: Léo Pereira (Flamengo)

- Zagueiro: Fabrício Bruno (Cruzeiro)

- Lateral direito: Paulo Henrique (Vasco)

- Volante: Lucas Romero (Cruzeiro)

- Meia: Matheus Pereira (Cruzeiro)

- Meia: De Arrascaeta (Flamengo)

- Atacante: Kaio Jorge (Cruzeiro)

- Atacante: Pedro (Flamengo)

- Atacante: Vitor Roque (Palmeiras)

- Técnico: Rafael Guanaes (Mirassol)

OUTROS PRÊMIOS

- Bola de Ouro: Arrascaeta superou a concorrência dos atacantes Vitor Roque, do Palmeiras, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, e conquistou a Bola de Ouro, premiação destinada ao melhor jogador da competição.

- Revelação: O meio-campista Allan, do Palmeiras, foi eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. O jogador foi um dos destaques desta reta final de temporada.