(UOL/FOLHAPRESS) - Neymar demonstrou mais uma vez o esforço que fez na reta final do Campeonato Brasileiro para lutar pela permanência do Santos na Série A. Em publicação em suas redes sociais, o camisa 10 declarou o sacrifício que foi feito para o clube.

"Confesso que foi no limite, foi na raça... mas foi por você, Santos!", disse o jogador.

O Santos garantiu sua permanência na Série A ao vencer o Cruzeiro por 3 a 0, no domingo. O time só dependia de si para não voltar para a zona de rebaixamento.

Neymar jogou as últimas partidas do Brasileiro com uma lesão no joelho. Após a vitória, ele confirmou que vai precisar passar por cirurgia. Além do problema físico, o craque também revelou que buscou ajuda psicológica nas últimas semanas.

"Essas últimas semanas foram difíceis para mim, digo mentalmente, não fisicamente. Meu mental foi a zero. Agradeço às pessoas que estiveram presentes nesse momento e que me ajudaram de alguma forma a me reerguer", disse à TV Globo.

Com contrato apenas até o final do ano no Santos, Neymar despistou sobre uma renovação de contrato. O camisa 10 busca estar nas melhores condições para a Copa do Mundo de 2026, em junho.