SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Recuperado de uma crise de ansiedade que o afastou do futebol, Tite não revelou tudo, mas explicou um pouco sobre os motivos que geraram o problema de saúde. O técnico também afirmou estar recuperado e pronto para voltar a atuar.

O contexto de falar da crise de ansiedade que eu tive, e de todos os aspectos que envolveram, precisa ter um tempo maior para falar com vocês. Foi uma semana toda que eu tive com pessoas com quem eu trabalhei que eu tenho muita gratidão, veio uma semana cheia. Algo que eu agradeço [e peço] a Deus veio, tanta oportunidade de trabalho, da mesma forma me pressionou e eu passei uma semana difícil e isso [crise] acabou acontecendo.

Estou legal, estou em paz e bem. Estou com meus joelhos com a catraca legal e estou jogando um basquete com o Lucca e com o Léo [netos]. Agora a vida segue, o processo segue, o futebol é apaixonante por causa dessa sequência.Tite, no Bola de Prata

Em abril, perto de anunciar seu retorno ao Corinthians, Tite sofreu uma crise de ansiedade e decidiu pausar a carreira. O último trabalho do técnico foi no Flamengo, entre 2023 e 2024.

Após cuidar da saúde mental, o ex-técnico da seleção brasileira diz estar pronto para ouvir propostas. Tite deve voltar à beira dos gramados em 2026.

Onde houver sintonia de ideias de futebol, onde houver sintonia de forma de trabalhar, dos processos, eu vou estar aberto independentemente do local.Tite

O gaúcho de 64 anos também comentou sobre o retorno de Neymar ao futebol brasileiro. No entanto, Tite não revelou se o convocaria se ainda fosse técnico da seleção. O atual comandante, Carlo Ancelotti, não convocou Neymar em nenhuma de suas listas, dizendo que o camisa 10 precisa estar 100% fisicamente. Enquanto isso, Neymar busca sua vaga para a Copa do Mundo de 2026.