transmissão ao vivo na VBTV, streaming da Federação Internacional de Vôlei.
Além do Brasil, a Itália também compete com dois times: o atual campeão Conegliano, que tem no elenco a ponteira da seleção Gabi Guimarães, e o Scandicci, pela primeira vez na competição. Os demais participantes são o Zhetysu (Cazaquistão) e o Orlando Valkyries (Estados Unidos).
Na primeira fase da competição os quatro clubes de cada chave jogam entre si (turno único). Os dois melhores de cada grupo avançam à semifinais (13 de dezembro). A decisão do título ocorrerá em 14 de dezembro (um domingo), às 16h30.
O Osasco busca o segundo título mundial o primeiro foi conquistado em 2012. Já o Praia Clube sonha em levantar a taça pela primeira vez na história. O clube mineiro terminou em quarto lugar em três das seis vezes em que competiu. O Brasil foi campeão com outras duas equipes: Sadia (1991) e do Sorocaba (1994).
Grupos
CHAVE A
Osasco
Zhetysu (Cazaquistão)
Scandicci (Itália)
Alianza Lima (Peru)
CHAVE B
Conegliano (Itália)
Praia Clube
Zamalek (Egito)
Orlando Valkyries (EUA)
Programação
Terça-feira (9)
10h - Praia Clube x Zamalek
13h30 - Conegliano x Orlando
17h - Zhetysu x Scandicci
20h30 - Osasco x Alianza Lima
Quarta (10)
10h - Praia Clube x Orlando
13h30 - Zhetysu x Alianza
17h - Conegliano x Zamalek
20h30 - Osasco x Scandicci
Quinta (11)
10h - Zamalek x Orlando
13h30 - Conegliano x Praia Clube
17h - Scandicci x Alianza
20h30 - Osasco x Zhetysu
Sexta (13)
13h - semifinal 1
16h30 - semifinal 2
Sábado (14)
13h - disputa por medalha de bronze
16h30 - decisão do título
