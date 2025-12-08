O Mundial de Clubes de Vôlei Feminino começa nesta terça-feira (9) em São Paulo com dois times brasileiros entre os oito participantes: Praia Clube (MG) e Osasco (SP). O primeiro a estrear no Ginásio Pacaembu será o clube mineiro, atual campeão sul-americano, que enfrentará o Zamalek (Egito), a partir das 10h (horário de Brasília), pelo Grupo B. Já o Osasco, vencedor da Superliga 2024/25, entrará em quadra às 20h30 contra o Alianza Lima (Peru) - estreante no torneio - na primeira rodada do Grupo A. Os jogos terão transmissão ao vivo na VBTV, streaming da Federação Internacional de Vôlei.

Além do Brasil, a Itália também compete com dois times: o atual campeão Conegliano, que tem no elenco a ponteira da seleção Gabi Guimarães, e o Scandicci, pela primeira vez na competição. Os demais participantes são o Zhetysu (Cazaquistão) e o Orlando Valkyries (Estados Unidos).

#ClubWCH: JUST 1 DAY TO GO!



Were almost there tomorrow, São Paulo opens its doors to the Womens Club World Champs 2025!



Eight elite teams are set for impact: Osasco (host), Praia Clube , Conegliano , Scandicci , Orlando Valkyries , Alianza Lima , pic.twitter.com/XyJJo83vt5 Volleyball World (@volleyballworld) December 8, 2025

Na primeira fase da competição os quatro clubes de cada chave jogam entre si (turno único). Os dois melhores de cada grupo avançam à semifinais (13 de dezembro). A decisão do título ocorrerá em 14 de dezembro (um domingo), às 16h30.

O Osasco busca o segundo título mundial o primeiro foi conquistado em 2012. Já o Praia Clube sonha em levantar a taça pela primeira vez na história. O clube mineiro terminou em quarto lugar em três das seis vezes em que competiu. O Brasil foi campeão com outras duas equipes: Sadia (1991) e do Sorocaba (1994).

Grupos

CHAVE A

Osasco

Zhetysu (Cazaquistão)

Scandicci (Itália)

Alianza Lima (Peru)

CHAVE B

Conegliano (Itália)

Praia Clube

Zamalek (Egito)

Orlando Valkyries (EUA)

Programação

Terça-feira (9)

10h - Praia Clube x Zamalek

13h30 - Conegliano x Orlando

17h - Zhetysu x Scandicci

20h30 - Osasco x Alianza Lima

Quarta (10)

10h - Praia Clube x Orlando

13h30 - Zhetysu x Alianza

17h - Conegliano x Zamalek

20h30 - Osasco x Scandicci

Quinta (11)

10h - Zamalek x Orlando

13h30 - Conegliano x Praia Clube

17h - Scandicci x Alianza

20h30 - Osasco x Zhetysu

Sexta (13)

13h - semifinal 1

16h30 - semifinal 2

Sábado (14)

13h - disputa por medalha de bronze

16h30 - decisão do título

