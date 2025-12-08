(UOL/FOLHAPRESS) - De olho na manutenção da base do seu elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude formalizou uma proposta ao São Paulo para estender o empréstimo do goleiro Jandrei.

O jogador, que completará 33 anos na próxima temporada, tem contrato com o Tricolor Paulista até dezembro de 2026 e inicialmente está fora dos planos da comissão de Hernán Crespo.

A oferta enviada pelo Juventude prevê um novo empréstimo até o fim da disputa da Série B de 2026, com ajustes na divisão salarial entre os clubes. Atualmente, parte dos vencimentos de Jandrei é paga pelo São Paulo, e a diretoria gaúcha entende que, em cenário de readequação financeira após o rebaixamento, será necessário renegociar essa proporção para viabilizar a permanência do goleiro por mais uma temporada.

Com 17 partidas disputadas, Jandrei foi um dos pilares do Juventude na reta final da Série A, acumulando um bom número de atuações mesmo na campanha que terminou com o descenso. A segurança demonstrada pelo goleiro agradou à comissão técnica e à direção, que o consideram peça importante para o projeto de retorno à elite do futebol brasileiro.

A proposta está sendo avaliada pelo staff do jogador, que analisa outras possibilidades para a próxima temporada, e pelo São Paulo, que busca enxugar a folha salarial e dará preferência a clubes dispostos a arcar com o maior percentual dos vencimentos do goleiro.