SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruninho Samudio, filho do ex-goleiro Bruno e de Eliza Samudio, se envolveu em uma discussão durante jogo realizado no último sábado.

O jogador, do Botafogo, bateu boca com Cauê, goleiro do Monte Roraima, em meio a um tumulto ocorrido no meio de campo. O duelo ocorreu no Estádio JK, em Paranoá (DF).

O filho do ex-goleiro precisou ser contido por companheiros e recebeu cartão amarelo. O time carioca enfrentou os roraimenses pela 1ª fase Copa Capital, torneio sub-17.

A confusão foi gerada já nos minutos finais do 2º tempo da partida. A equipe de Bruninho venceu a partida por 4 a 0, com gols de Bryan, Lucas (duas vezes) e Gustavo Santiago, e conseguiu a classificação.

O jovem tem 15 anos e é um dos destaques da base do Botafogo. Em junho, ele fez parte do elenco que tornou-se campeão da Rimini Cup.