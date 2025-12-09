SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma quadra montada dentro do LoanDepot Park, estádio que abriga o Miami Marlins, franquia da Major League Baseball, foi o palco do primeiro embate entre o brasileiro João Fonseca e o espanhol Carlos Alcaraz nesta segunda-feira (8).

Válido pelo "Miami Invitation", evento de exibição levado a sério pelos tenistas, ícones da nova geração do esporte, o duelo terminou com vitória do número 1 do mundo sobre o melhor brasileiro no ranking da ATP atualmente, na 24ª colocação. Alcaraz venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 2/6 e 10/8 no super tie-break de dez pontos, formato definido para o confronto ?o carioca chegou a abrir 5 a 0 antes de sofrer a derrota.

Após a partida, o brasileiro enalteceu o adversário e destacou a experiência de enfrentá-lo. "Eu quase consegui, pessoal. O cara é bom, o cara é muito bom. É um prazer estar aqui, é um prazer jogar contra o Carlos. E jogar com duplas mistas também. É um prazer estar aqui e muito, muito agradecido pelo Carlos", afirmou.

A participação no torneio de exibição faz parte da pré-temporada de Fonseca, que retomou os treinos no fim de novembro após um período de férias. Em 2025, ele viveu o melhor ano da carreira, conquistando seus títulos mais importantes: o ATP 250 de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia.

Com o desempenho, saltou 121 posições no ranking e alcançou a 24ª colocação. Na liderança da lista está justamente Alcaraz, que conquistou oito títulos no ano, incluindo Roland Garros e o US Open.

A temporada dominante levou o espanhol a terminar à frente do italiano Jannik Sinner, seu principal rival nos maiores palcos do tênis.

A temporada de 2026 de João Fonseca começará na Austrália, onde ele disputará o Australian Open. Antes do Grand Slam, o brasileiro participará de dois torneios no país: o ATP 250 de Brisbane, a partir de 29 de dezembro, e o ATP 250 de Adelaide, entre 6 e 11 de janeiro.