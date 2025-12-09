SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo planeja uma eformulação de elenco e aguarda a definição de uma possível vaga na Libertadores do ano que vem para acelerar o processo.

AGUARDANDO A LIBERTA

O clube deve definir suas saídas e chegadas na próxima semana, em meio à possibilidade de classificação à pré-Libertadores e a indefinição acerca de quanto dinheiro entrará em caixa no ano que vem.

Oitavo colocado do Brasileirão, o time depende da abertura de um G8 para encaminhar vaga na competição continental. Para isso, Cruzeiro ou Fluminense precisam vencer a Copa do Brasil.

Enquanto isso, a diretoria já vai resolvendo pendências mais 'óbvias' e encaminhando o futuro de alguns atletas pouco utilizados.

QUEM VAI SAIR

Um jogador já com futuro definido é Juan Dinenno. O atacante foi um pedido de Luis Zubeldía e estreou justamente na última partida do argentino no comando do clube, na derrota por 3 a 1 para o Vasco.

Desde a chegada de Crespo, teve pouquíssimo espaço e ainda sofreu uma lesão no joelho, que praticamente arruinou sua passagem pelo clube. Ele já se despediu do São Paulo e vai reforçar o Deportivo Cali (COL).

Além de Dinenno, o terceiro goleiro Leandro também deixa o clube em dezembro. Ele tem contrato se encerrando e não renovará.

QUEM AINDA DEVE SAIR

Dois jogadores ainda não têm definição acerca do futuro próximo, mas devem deixar o Tricolor no fim do ano: Rigoni e Patryck Lanza.

O atacante não empolgou em seu retorno e foi alvo de muitas críticas da torcida nesta segunda passagem. Mesmo tendo bom passado com Crespo, em 2021, tem sido pouco utilizado e ficou marcado na eliminação diante da LDU, no Morumbis, quando atuou de ala e perdeu um gol feito no início do embate. Não deve ter contrato renovado.

O cria da base, enquanto isso, deve ser emprestado. Patryck não conseguiu empolgar a comissão técnica nesta reta final de temporada, mesmo sendo o único lateral-esquerdo à disposição na posição, em meio às lesões de Enzo Díaz e Wendell. O defensor chegou a ser preterido até mesmo por Ferreira, um atacante, nesses últimos jogos.

FUTURO INDEFINIDO

O UOL apurou que três jogadores têm futuro mais incerto no Morumbis: Luiz Gustavo, Young e Oscar.

Volante de 38 anos, Luiz dará prioridade a uma renovação com o clube, mas ainda não foi chamado para uma conversa. A situação deve ser definida nesta semana.

O goleiro Young teve chance em algumas partidas nesta temporada, mas não empolgou. Ele tem contrato até o fim do ano que vem e é visto como negociável.

Oscar segue com a indefinição acerca do futuro de sua carreira. O camisa 8 tem contrato até dezembro de 2027, mas avalia aposentadoria após passar mal durante testes físicos no CT da Barra Funda e passar dois dias internado. Ele define seu futuro em conversas com falimilares.