SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Paulistano tem feito uma boa campanha até aqui no NBB. O time se mantém no top-10, somando oito vitórias e sofreu seis derrotas. A tradicional equipe busca subir para o top-8 e se classificar para a Copa Super 8, além de se garantir nos play-offs em uma boa posição.

O elenco tem contado com alguns destaques, entre eles, Hunter, jogador norte-americano que tem a maior média de pontos por jogo da liga. O treinador Demétrius Ferracciú valoriza sua equipe, levando em conta o fato do time ter sido remontado pra esta temporada após seu quinteto titular sair para outros times.

"A montagem do elenco foi um desafio muito grande, até porque foi uma remontagem. Nós perdemos, da última temporada para essa temporada praticamente o quinteto titular, então a gente teve que fazer algumas contratações pontuais e dentro disso requer também uma fase de treinamento, onde tem adaptação dos jogadores ao sistema, adaptação da comissão técnica aos jogadores, a empatia, o entrosamento entre os jogadores, então tudo isso passa a ser uma construção nova da equipe praticamente, e lógico, isso requer um pouco mais de tempo, então teve alguns jogos do NBB que a gente tem oscilado muito até por conta disso", explicou.

O técnico vem notando uma melhora no coletivo da equipe, que vem evoluindo cada vez mais e está com um bom aproveitamento em cestas de três pontos (9.57 de média por jogo).

"Um dos pontos que a gente vem evoluindo bastante, eu acho que o mais importante, é a gente fazer com que o jogador se sinta à vontade dentro do sistema, um sistema onde procura ter um espaçamento ofensivo, o jogador poder criar, o jogador poder se envolver e colocar em prática a sua qualidade, o desenvolvimento pessoal, a sua característica pessoal como jogador. Então isso envolve espaço, treinamento, leitura, aproveitar as pequenas vantagens que o jogo coletivo te permite e juntamente com isso a qualidade de cada jogador, então a gente está conseguindo jogar coletivamente. Nós temos um dos maiores aproveitamentos e eficiências de três pontos, então a gente está tentando explorar bastante isso e ao mesmo tempo buscar o rebote ofensivo que te dá uma segunda oportunidade no ataque e volume de jogo".

Demétrius falou de Hunter, o jogador com a melhor média de pontos no NBB - 17.8 por jogo -. Ele citou o trabalho da comissão técnica em ir atrás do atleta e elogiou sua versatilidade.

"Eu acho que o mais importante nisso tudo foi a análise que foi feita para contratarmos ele, a gente o avaliou e nós vimos o quanto ele teria margem de crescimento pela característica do jogo dele. Teve um momento de adaptação ao estilo de jogo aqui do Brasil, mas ele tá mostrando muita versatilidade, muita qualidade e poder de decisão muito grande. Então é um jogador que está se sentindo muito à vontade e a gente busca trabalhar com ele tanto essa parte tática quanto a parte individual e então ele tá encontrando esses momentos importantes durante o jogo de tomadas de decisão, que é uma característica do americano e tá executando isso muito bem."

"A gente tá muito feliz com a dedicação dele do dia-a-dia, o empenho dele do dia-a-dia, porque o que a gente vê nele, quando você olha a pontuação e tudo, esse é o resultado final, mas ele é um jogador que se dedica muito no trabalho individual. Nos treinos, ele se diverte, tem o prazer de jogar basquete, tá muito feliz com a estrutura que o Paulistano tá oferecendo, então isso acaba refletindo no bom resultado que ele tá tendo dentro da quadra", completou.

O Paulistano segue em busca da classificação pro Super 8, com mais cinco jogos a disputar no primeiro turno. O próximo jogo é nesta quinta (11) em casa contra o Vasco da Gama às 19h.