SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de ficar na segunda colocação do Mundial de Pilotos por dois pontos, Max Verstappen avaliou que 2025 foi o ano em que ele melhor dirigiu na Fórmula 1.

O tetracampeão mundial ficou atrás de Lando Norris na classificação, mas teve uma temporada de recuperação. Verstappen chegou a ficar mais de 100 pontos atrás do britânico durante o ano, mas cortou a maior parte da diferença para brigar pelo título até a corrida final.

Para o piloto holandês, a evolução do carro e a obtenção de pontos em fins de semana complicados tornaram o ano especial. Verstappen destacou que, em 2024, mesmo com o título, o sentimento era de que o carro tinha piorado no fim da temporada.

Acho que sim [foi meu melhor ano]. Não me arrependo de nada na temporada, o desempenho foi sólido. Eu odiei o carro algumas vezes, mas também amei e consegui extrair sempre o melhor, mesmo em finais de semana complicados.

"É sempre mais legal vencer, mas, honestamente, eu estou com um sentimento melhor do que eu estava no ano passado porque a segunda metade da temporada foi complicada em alguns momentos. Nós tivemos dificuldades por um ano, eu diria - a segunda metade do ano passado e a primeira metade deste ano. Mas eu me sinto bem melhor agora", disse Max Verstappen.

COMO TERMINOU A CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL DE PILOTOS:

Lando Norris (McLaren) - 423 pontos

Max Verstappen (Red Bull) - 421 pontos

Oscar Piastri (McLaren) - 410 pontos