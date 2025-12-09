RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Teixeira, presidente do Santos, afirmou que a renovação de Neymar é prioridade para a próxima temporada.

O mandatário do Peixe, inclusive, chegou ao Prêmio do Brasileirão 2025 acompanhado de Neymar pai.

"A renovação do Neymar, que é prioridade no Santos neste momento... Porque tudo passa pelo orçamento. Temos um orçamento que é baseado naquilo que podemos gastar. Estamos conversando e negociando em busca de encontrar um denominador comum, adequando o contrato atual do Neymar para 2026", disse Marcelo Teixeira.

Ao citar o orçamento, o presidente do Santos depois explicou que o tamanho do contrato e o peso financeiro da vinda de Neymar eram necessários para um ano de volta à Série A e tentativa de crescimento de receitas.

Teixeira e Neymar pai aproveitaram a vinda ao Rio de Janeiro para conversar a respeito. Eles chegaram ao mesmo tempo ao evento da CBF.

"Há uma boa intenção por parte dele, da NR [empresa que gerencia a carreira do jogador], e por parte do Santos. Isso já é um bom princípio. Agora, precisamos que dessa adequação chegar a uma conclusão financeira positiva para os dois lados", completou.

Neymar, que voltou ao Santos em janeiro, tem vínculo até o fim deste ano ? ele chegou com contrato por seis meses e renovou por mais seis.

O Peixe escapou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e terá, além da Série A, a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Paulista na próxima temporada.

Teixeira indicou ainda a permanência do técnico Vojvoda. O argentino chegou no decorrer do Brasileiro, com a missão de evitar o rebaixamento ? o que foi atingido.

"Já conversamos o planejamento para 2026. A atual comissão técnica vai permanecer. É um passo importante a continuidade do Vojvoda e da filosofia de trabalho dos profissionais", disse Marcelo Teixeira.

O mandatário ressaltou que o desenho que Neymar faz para o próximo ano visa a Copa do Mundo.

"Estamos conversando com vistas a algumas renovações, especialmente a do Neymar, e estamos muito confiantes. O projeto do Neymar também é visando a Copa do Mundp do ano que vem, e estamos neste diálogo para que ele permaneça".