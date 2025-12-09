SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo estreia na Copa Intercontinental contra o Cruz Azul, campeão da Concacaf. Para levar o "Dérbi das Américas", o time carioca busca quebrar um retrospecto negativo contra times mexicanos, que conta até com uma ferida histórica.

O time da Gávea, até aqui, enfrentou equipes mexicanas em 19 oportunidades, entre partidas oficiais e amistosos. Foram seis vitórias, dois empates e 11 derrotas, segundo levantamento do "Fla Estatística". Além disso, houve dois duelos com a seleção mexicana e um confronto com um "all star" do país: um triunfo, um empate e um resultado negativo.

Contra o Cruz Azul, adversário de amanhã no torneio da Fifa, os cariocas nunca saíram de campo vitoriosos - em três confrontos, foram duas derrotas e um empate.

FERIDA HISTÓRICA

Uma das grandes feridas que o Flamengo tem em sua história envolve a Libertadores e um clube mexicano: a eliminação para o América do México, em 2008, quando Cabañas calou o Maracanã.

O time da Gávea tinha vencido o primeiro duelo, na Cidade do México, por 4 a 2 e dado um importante passo para chegar às quartas de final.

O jogo da volta marcou a despedida de Joel Santana -que tinha aceitado proposta para comandar a seleção da África do Sul. A alegria antes de a bola rolar contrastou com o cenário após o jogo.

Com dois gols de Cabañas e um de Esqueda, o America do México venceu por 3 a 0 e carimbou uma das grandes frustrações da torcida flamenguista.

O jogo se tornou tão marcante que ainda repercutiu anos depois, e gerou uma "guerra de versões". Ronaldo Angelim e Obina, em entrevista ao canal do Youtube Paparazzo Rubro-Negro, chegaram a citar que Joel não estava ciente do regulamento da competição, imaginando que a vitória parcial por 2 a 0 dava a classificação aos mexicanos, o que justificaria as substuições que fez. Kleber Leite, presidente à época, também publicou um vídeo rebatendo tal versando: "Como é que uma pessoa pode, do nada, distorcer uma verdade?".

FLAMENGO X MEXICANOS

**América do México**

- Flamengo 0 x 3 América - Maracanã - Libertadores - 07/05/2008

- América 2 x 4 Flamengo - Azteca - Libertadores - 30/04/2008

- Flamengo 1 x 2 América - Los Angeles Memorial - Troféu Coliseu - 18/10/2006

- Flamengo 0 x 3 América - Torneio Azteca - México - 16/08/1987

**Atlas**

- Atlas 2 x 1 Flamengo - Jalisco - Torneio Internacional de Guadalajara - 14/01/1962

**Cruz Azul**

- Cruz Azul 1 x 0 Flamengo - Azteca - Torneio Azteca - 14/08/1987

- Cruz Azul - 2 x 0 Flamengo - La Corregidora - Torneio Quadrangular Rosa de Ouro - 23/06/1985

- Cruz Azul 2 x 2 Flamengo - Benito Juárez - Torneio Juarez (1985) - 16/06/1985 (derrota nos pênaltis por 9 a 8)

**El Oro**

- El Oro 0 x 3 Flamengo - Jalisco - Torneio Internacional de Guadalajara - 21/01/1962

**Chivas Guadalajara**

- Chivas Guadalajara 0 x 2 Flamengo - Los Angeles Memorial - Amistoso - 15/10/1985

- Chivas Guadalajara 1 x 0 Flamengo - Jalisco - Torneio Internacional de Guadalajara - 28/01/1962

**León**

- Flamengo 2 x 3 León - Maracanã - Libertadores 2014 - 09/04/2014

- León 2 x 1 Flamengo - Leon Nou Camp - Libertadores 2014 - 12/02/2014

- León 0 x 1 Flamengo - Leon Nou Camp - amistoso - 04/02/1962

**Monterrey**

- Flamengo 2 x 1 Monterrey - Hanson, USA - amistoso - 30/08/1987

- Flamengo 1 x 0 Monterrey - Spartan, USA - amistoso - 28/08/1987

- Monterrey 2 x 2 Flamengo - Tecnológico - amistoso - 08/02/1962

**Necaxa**

- Necaxa 2 x 1 Flamengo - Azteca - amistoso - 04/04/1967

**Universidad Autónoma**

- Universidad Autonoma 2 x 1 Flamengo - La Corregidora - Torneio Quadrangular Rosa de Ouro - 21/06/1985

**Seleção do México**

- Flamengo 2 x 2 Seleção do México - Azteca - Amistoso - 11/02/1962

- Flamengo 2 x 3 Seleção do México - Los Angeles Memorial Coliseum - amistoso - 23/08/1987

**Combinado**

- Flamengo 5 x 0 México All Star - Hanson, USA - amistoso - 25/08/1987