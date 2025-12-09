SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A oposição ao presidente Julio Casares agora é dona do segundo maior grupo do Conselho Deliberativo do São Paulo.

A reportagem apurou que, no último sábado, opositores a Casares se reuniram em uma galeria na Avenida Paulista e oficializaram a união dos três grupos que compunham a oposição em um só, o STP (Salve o Tricolor Paulista).

O evento contou com a participação de importantes figuras do cenário político tricolor. Os ex-diretores de futebol do clube Marco Aurélio Cunha e Kalef Joao Francisco estavam presentes, além de Miguel Sousa, coordenador da oposição.

NÚMEROS

A ideia da oposição é fazer frente à Coalização -grande conglomerado de grupos que dá sustentação à gestão de Casares.

O STP conta com cerca de 41 conselheiros, ficando à frente de importantes grupos da situação, como o Legião, liderado pelo ex-diretor de futebol Carlos Belmonte, e do MSP (Movimento São Paulo), ambos com 40.

O maior grupo do Conselho segue sendo o Participação, com 53 conselheiros. Um deles, o ex-diretor do departamento de futebol Vinícius Pinotti, cotado atualmente como presidenciável opositor ao sucessor de Casares nas eleições de dezembro do ano que vem.

APOIO A CASARES

Membros da situação e próximos ao presidente garantiram à reportagem que o mandatário são-paulino segue prestigiado entre seus partidários. Casares conta com o apoio da grande maioria do Conselho do clube, incluindo dos grupos de Pinotti e Belmonte, que também formam a Coalizão.

Em entrevista ao De Primeira, do Canal UOL, na última quarta-feira, Belmonte afirmou que seguirá apoiando a gestão em 2026 e despistou sobre as chances de ser candidato a presidente como opositor.

A gestão do time do Morumbi vem sendo alvo de críticas da torcida, que tem organizado protestos nas últimas semanas em meio aos resultados recentes ruins em campo. O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro em 8° lugar -derrotado na última rodada pelo Vitória, que se salvou do rebaixamento-, e com campanhas pouco animadoras na Copa do Brasil e Libertadores.