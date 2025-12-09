SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Everton Ribeiro ficará mais um ano no Bahia. Clube e jogador já tem acordo verbal para renovar o contrato, que termina no dia 31, por mais uma temporada. A permanência já é celebrada nos bastidores.

Não houve qualquer empecilho com relação à renovação. A diretoria do clubue baiano e o estafe do jogador têm ótima relação, fator que ajudou nas tratativas.

Ribeiro tinha cláusula de renovação automática, mas não conseguiu cumpri-la. O meia-atacante tinha que estar em campo por 60 minutos em 60% dos jogos da equipe em 2025.

Mesmo assim, o Bahia avançou para estender o vínculo. Essa era a ideia da diretoria desde o início do ano, algo que pode acontecer, também, no fim de 2026.

LIDERANÇA SILENCIOSA

Desde que chegou a Salvador, Everton Ribeiro tem sido uma das principais referências técnicas do grupo. Porém, essa nem é a grande característica dele no time.

Diante da sua experiência, o camisa 10 atua como uma liderança silenciosa no vestiário. Não levanta a voz, é inspiração dos companheiros e funciona como uma "segunda voz" para Ceni.

Esse perfil apaziguador de Ribeiro já era monitorado pelo Bahia. Tanto que, quando o contratou, o clube entrou em acordo para que ele se tornasse um embaixador do Grupo City quando pendurasse as chuteiras.

A intenção da diretoria do clube é que o jogador encerre a carreira em Salvador. Ribeiro estará com 37 anos quando seu contrato terminar, em dezembro de 2026.

NÚMEROS DE EVERTON RIBEIRO NO BAHIA

- 121 jogos

- 9 gols

- 16 assistências