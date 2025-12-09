SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians avalia uma proposta para criar a própria casa de apostas esportivas.

Nos últimos dias, o clube foi procurado por uma empresa interessada em desenvolver a plataforma "Timão.Bet".

A proposta inicial prevê um contrato de patrocínio máster de R$ 453 milhões por três anos, além de 3% sobre o lucro da operação. O Corinthians teria controle integral da marca.

Ainda assim, a operadora já sinalizou a intenção de elevar os valores.

A oferta mais recente pode chegar a R$ 720 milhões, o equivalente a R$ 180 milhões por ano em um vínculo de quatro temporadas.

Inicialmente, a empresa enviou uma apresentação a pessoas ligadas ao clube propondo R$ 680 milhões por quatro anos de contrato. A reportagem apurou, porém, que essa oferta ainda não foi formalmente apresentada à diretoria corintiana.

Segundo fontes ligadas à empresa, a proposta de R$ 170 milhões anuais foi encaminhada a pessoas de confiança no clube como forma de evitar um eventual leilão.

Já a oferta de R$ 180 milhões por ano, aprovada internamente nesta terça-feira, deve ser apresentada oficialmente ao Corinthians nos próximos dias.

A reportagem também apurou que há interesse da empresa em cobrir eventuais propostas de patrocínio máster que venham a ser feitas ao clube.

Paralelamente, o Corinthians negocia a renovação do contrato com a Esportes da Sorte, atual patrocinadora máster.

GATILHOS PODEM CHEGAR A R$ 220 MILHÕES

A proposta inclui ainda até R$ 220 milhões em bônus, além do valor fixo e do percentual sobre o lucro da operação.

Apenas em premiações por títulos, o Corinthians pode arrecadar até R$ 156 milhões ao longo de quatro anos, distribuídos da seguinte forma:

- R$ 6 milhões por título do Campeonato Paulista;

- R$ 8 milhões por título da Copa do Brasil;

- R$ 10 milhões por título do Campeonato Brasileiro;

- R$ 15 milhões por título da Libertadores.

Há também bonificações por classificação à Libertadores:

- R$ 4 milhões em caso de vaga na fase preliminar;

- R$ 8 milhões por vaga direta na fase de grupos.

Outros gatilhos menores, atrelados ao desempenho esportivo do clube, também estão previstos no contrato.

EMPRESA APOSTA EM PROJETO OUSADO COM BET PRÓPRIA

A proposta é criar uma casa de apostas com a marca Corinthians, garantindo ao clube total controle da operação.

Segundo a empresa, o modelo evita qualquer ilação sobre marketing de emboscada, prática em que uma companhia utiliza a exposição do clube por curto período e rompe o contrato após obter visibilidade.

Outro ponto destacado é a transparência financeira: o Corinthians teria acesso aos números reais da operação, o que poderia facilitar futuras renovações contratuais ou negociações com outras empresas.

O projeto também prevê campanhas e ações de marketing direcionadas exclusivamente ao clube e ao público corintiano.

CORINTHIANS FAZ ANÁLISE, MAS VÊ RISCOS

O Corinthians encaminhou a proposta inicial ao setor de compliance, que avalia a empresa e o grupo responsável pela operação.

Internamente, há receio em razão da falta de lastro da bet. A marca foi licenciada apenas neste ano e ainda é pouco conhecida no mercado. Além disso, a empresa esteve entre as citadas na CPI das Bets, no Senado, no início do ano.

Casos recentes envolvendo empresas como Taunsa e Vai de Bet também influenciam a cautela do Corinthians em firmar novos negócios com companhias de menor reputação no mercado.