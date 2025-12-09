(UOL/FOLHAPRESS) - Em duelo contra a Alemanha, pelas quartas de final do Mundial Feminino de Handebol, nesta terça-feira (09), o Brasil foi derrotado por 30 a 23. O jogo foi na cidade alemã de Dortmund.

As donas da casa são as primeiras classificadas às semifinais. Na sequência da competição, elas enfrentam quem vencer o duelo entre Noruega e Montenegro.

O Brasil se despede com uma boa campanha. Em sete jogos, a seleção brasileira venceu cinco e perdeu dois -antes da Alemanha, perdeu para a Noruega, na segunda fase.

Esta foi a quarta vez que a seleção brasileira chegou às quartas de final de um Mundial. A melhor campanha foi em 2013, na Sérvia, quando o Brasil foi campeão.

COMO FOI O JOGO

As alemãs encaminharam a vitória com um grande primeiro tempo. Dominando desde o início, as donas da casa abriram vantagem aos poucos e fizeram 17 a 11 antes do intervalo.

No segundo tempo, o Brasil reagiu e chegou a diminuir a vantagem para três pontos. No entanto, correndo mais riscos no fim, as Leoas se expuseram a contragolpes e viram a vantagem aumentar novamente e a Alemanha garantir o triunfo.