RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo foi condenado na Corte Arbitral do Esporte (CAS) pela dívida com o Atlanta FC referente à contratação do meia Thiago Almada. A decisão é que o clube tenha que pagar o valor na íntegra, com correção. O valor original devido é de US$ 21 milhões.

Se não pagar, o clube fica sujeito a transfer ban. O Botafogo informou que "continuará adotando todas as medidas legais cabíveis no caso".

Almada atualmente defende o Atlético de Madri.

COMO DEVERIA SER O PAGAMENTO NA ORIGEM

A transferência de Almada ao Botafogo teve um valor total de US$ 21 milhões. Mas com um fluxo de pagamentos específico, a cada três meses, estendendo-se até 30 de setembro de 2026. A maioria das parcelas seria de US$ 2 milhões (R$ 11 milhões), mas as duas primeiras seriam de US$ 3 milhões (R$ 16,7 milhões).

A primeira deveria ter sido paga cinco dias úteis após o certificado de transferência internacional do jogador chegar ao Brasil, em julho de 2024.

O Botafogo já tinha uma condenação na Fifa e por isso a questão chegou ao CAS.

TEM DINHEIRO?

Em nota, a SAF Botafogo disse que "John Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo, apresentou propostas de financiamento aos demais sócios da Eagle Football Holdings para cobrir o pagamento de todas as pendências existentes do Botafogo junto à FIFA, bem como o orçamento para contratações de jogadores na janela de transferências de janeiro e para o restante da temporada de 2026".

Na versão alvinegra, "Textor possui recursos totalmente garantidos para esses itens e espera obter a cooperação e a aprovação desses orçamentos por parte de um conselho da Eagle amistoso e cooperativo".

O contexto atual no Botafogo é de dúvidas sobre o futuro por causa das disputas judiciais envolvendo Textor e a Eagle. Recentemente, o clube social também entrou com ação na Justiça tentando garantir repasses da SAF para manutenção do próprio Botafogo (SAF e associativo).