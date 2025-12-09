SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional negou uma proposta de cerca de R$ 53 milhões do Flamengo pelo zagueiro Vitão.

O UOL apurou que o Rubro-Negro ofereceu aproximadamente R$ 31,6 milhões de entrada, além do perdão da dívida dos gaúchos pela aquisição de Thiago Maia, em março de 2024, por R$ 21,6 milhões.

O Internacional considerou a oferta baixa e fez uma contraproposta de R$ 75,8 milhões por 80% dos direitos econômicos do defensor.

Internamente, o Flamengo debate o valor. À reportagem, fontes na Gávea afirmaram que o montante é alto e que o Rubro-Negro não pensava em passar da casa dos R$ 63,2 milhões em um primeiro momento.

Há um desejo claro: já colocar na conta a dívida do Colorado envolvendo Thiago Maia para definição do imbróglio de uma vez.

SONHO ANTIGO

Vitão já havia sido alvo do Fla no início do ano, mas o negócio não andou. O zagueiro de 25 anos também chama atenção do mercado europeu ?mas sem propostas oficiais fora a do Rubro-Negro, por ora.

A defesa de Filipe Luís conta, atualmente, apenas com Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira na rotação principal, e a diretoria flamenguista enxergou necessidade de reforçar o setor nesta janela.

Vitão é, nesta terça-feira (09), um dos principais jogadores do elenco do Inter, que se salvou da Série B na última rodada do Brasileirão. Ele tem contrato até o fim de 2026 e já poderia assinar um pré-contrato a partir de julho.