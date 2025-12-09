(UOL/FOLHAPRESS) - Sem seu principal jogador, o Liverpool contou com um pênalti no fim e venceu a Inter de Milão por 1 a 0, nesta terça-feira, pela 6ª rodada da fase de liga da Liga dos Campeões. No Estádio Giuseppe Meazza, Szoboszlai marcou o gol da vitória.
A vitória afasta a crise do Liverpool após polêmica com Salah. O egípcio ficou de fora da partida após fazer duras críticas contra o técnico Arne Slot. Em má fase, os ingleses deram uma resposta após uma sequência ruim.
Com o resultado, o Liverpool entra na zona de classificação direta para as oitavas de final. Os Reds chegam a 12 pontos, em 8º lugar.
Já a Inter de Milão perdeu a chance de encostar no líder Arsenal e cai para o 5º lugar. Os italianos estacionam nos 12 pontos e podem ver os Gunners dispararem na ponta.
Ambas as equipes voltam a campo por suas ligas nacionais. No sábado, o Liverpool recebe o Brighton, pelo Inglês, enquanto a Inter visita o Genoa, pelo Italiano, no dia seguinte. Pela Champions, os próximos compromissos serão apenas em janeiro. Os Reds enfrentam o Olympique de Marselha no dia 21, e os Nerazzurri encaram o Arsenal no dia 20.
SALAH NÃO FEZ FALTA
O Liverpool chegou para a partida com uma crise interna após Salah dar declarações fortes depois do duelo contra o Leeds e criticar o técnico Arne Slot por deixá-lo no banco pelo terceiro jogo consecutivo. Como resultado, o egípcio não foi relacionado para o duelo contra a Inter de Milão.
Sem seu melhor jogador, os Reds começaram dominandos as ações no Estádio Giuseppe Meazza. Com uma postura diferente das partidas recentes, o Liverpool pressionou e balançou as redes com Konaté, mas o gol foi anulado por toque na mão de Ekitiké. Depois do tento irregular, a Inter reagiu e terminou a etapa inicial melhor no jogo.
O segundo tempo começou devagar, com as duas defesas bem encaixadas e dando pouco espaço para os atacantes. Por ter mexido duas vezes no primeiro tempo ? devido a lesões ? Cristian Chivu receou em alterar as peças da Inter.
A ausência de Salah quase pesou na reta final para o Liverpool, mas um pênalti em Wirtz salvou os ingleses. Szoboszlai cobrou e fez o gol da vitória aos 42 minutos.
GOL E DESTAQUES
Lesão logo de cara. Aos 10 minutos de partida, o técnico Cristian Chivu teve que queimar sua primeira substituição. Çalhanoglu sentiu lesão e deixou o campo, dando lugar a Zielinski na Inter.
Sommer duas vezes. As primeiras chegadas foram do Liverpool. Curtis Jones costurou pelo meio de campo e arriscou rasteiro para o goleiro da Inter espalmar. No rebote, Ekitiké ficou com a bola, trabalhou ela e deixou com Gravenberch, que pegou firme para nova defesa do suíço.
Pressão, lesão e anulado. Dominando as ações, os ingleses exigiram mais uma ação de Sommer. Ekitiké recebeu bola longa de Van Dijk, deixou Acerbi no chão e cruzou forte. O goleiro interceptou e mandou para escanteio. No lance, o zagueiro da Inter sentiu lesão muscular e também precisou sair, fazendo com que Chivu gastasse sua segunda troca ainda na primeira etapa. Na sequência, o Liverpool balançou as redes na cobrança de escanteio, com Konaté, mas o VAR viu toque na mão de Ekitiké no lance.
Tirou tinta! A melhor chance dos donos da casa foi em cobrança de falta de Barella, que bateu por cima da barreira e assustou Alisson, aos 39. A Inter passou a crescer na partida e respondeu o domínio inicial dos Reds. Já nos acréscimos, Bastoni mandou na cabeça de Lautaro Martínez, mas o goleiro brasileiro voou para espalmar.
O segundo tempo começou devagar. As equipes voltaram do intervalo sem conseguir criar grandes chances. Nas poucas chegadas iniciais, Sommer errou passe e Isak mandou para fora, enquanto Bastoni quase mandou contra o cruzamento de Robertson. Ekitiké ainda arriscou um chute de longe que foi no meio. Pelo lado italiano, Lautaro foi bloqueado por Van Dijk.
Sommer apareceu! Na melhor chance, aos 34 minutos, Bradley recebeu de Ekitiké e, cara a cara com o goleiro, viu Sommer fazer grande defesa com a perna.
0x1. Aos 38, Bastoni puxou a camisa de Wirtz na área. O VAR recomendou revisão, e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Szoboszlai bateu bem e fez o gol do jogo.
INTER DE MILÃO
Sommer; Akanji, Acerbi (Bisseck) e Bastoni; Luis Henrique, Barella, Çalhanoglu (Zielinski), Mkhitaryan (Sucic) e Dimarco (Carlos Augusto); Marcus Thuram (Bonny) e Lautaro Martínez. T.: Cristian Chivu.
LIVERPOOL
Alisson; Joe Gomez (Bradley), Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister e Curtis Jones; Ekitiké e Isak (Wirtz). T.: Arne Slot.
Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão (ITA)
Árbitro: Felix Zwayer (ALE)
Assistentes: Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE)VAR: Sören Storks (ALE)
Gol: Szoboszlai (42'/2ºT)
Cartões amarelos: Bastoni, Mkhitaryan e Lautaro Martínez (INT); Curtis Jones e Ekitiké (LIV)