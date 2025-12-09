SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea ensaiou quebrar um jejum de três tropeços na temporada com gol de João Pedro, mas bobeou no 2º tempo e tomou a virada por 2 a 1 da Atalanta, em jogo válido pela 6ª rodada da Champions League e disputado nesta terça-feira (09).
O brasileiro abriu o placar, mas Scamacca e De Ketelaere foram os responsáveis por sacramentar o resultado no Atleti Azzurri d'Italia. Herói do time inglês na última rodada do torneio, Estêvão começou no banco de reservas e sequer foi acionado ao longo dos 90 minutos.
A vitória fez os italianos saltarem para a 4ª posição na tabela da Champions League ? a equipe, que agora soma 13 pontos, iniciou a rodada fora até mesmo do G8.
O Chelsea, por outro lado, estacionou nos 10 pontos e despencou para a 10ª colocação. O elenco comandado por Enzo Maresca está na zona dos playoffs a duas rodadas do final da fase de liga do torneio.
Os times voltam a jogar pela Champions só no dia 21 de janeiro. A Atalanta recebe o Athletic Bilbao, enquanto o Chelsea, também em casa, encara o Pafos.
COMO FOI O JOGO
O embate começou agitado, e as primeiras grandes chances foram da Atalanta ? ambas com Lookman: primeiro, o atacante obrigou Sánchez a trabalhar logo aos cinco minutos após linda jogada pela esquerda, e depois acabou travado por Acheampong em finalização já na pequena área.
O placar saiu do zero quando João Pedro marcou, aos 24 minutos, seu primeiro gol da carreira na Champions League. O atacante do Chelsea completou cruzamento de Reece James e até acabou frustrado inicialmente diante de um possível impedimento, mas saiu para o abraço depois da intervenção do VAR, que confirmou a posição legal: 1 a 0.
O marcador não foi alterado no início do 2º tempo por detalhes: aos cinco minutos, os visitantes ficaram no quase quando Reece James acertou um chutaço que passou a centímetros da trave de Carnesecchi. Praticamente no lance seguinte, a Atalanta até balançou as redes com Lookman, mas o camisa 11 estava em posição irregular no momento do passe de Zappacosta.
Os italianos martelaram a zaga rival e, aos dez minutos, empataram a partida. De Ketelaere recebeu na ponta direita, sambou sobre a marcação e cruzou na medida para Scamacca, que apareceu livre nas costas de Fofana e não deu chance de defesa a Sánchez: 1 a 1.
A virada dos donos da casa veio aos 37 minutos. De Ketelaere recebeu de De Roon ainda na intermediária, teve campo livre e avançou até a entrada da área. Conduzindo a bola com passadas curtas, ele conseguiu arranjar espaço em meio a linha defensiva adversária e fuzilou o gol de Sánchez ? o goleiro ainda conseguiu desviar, mas não impediu o 2 a 1.
ATALANTA
Carnesecchi; Kossoumou, Djimsiti e Kolasinac (Ahanor); Bellanova (Zappacosta), De Roon, Ederson (Pasalic) e Bernasconi; De Ketelaere, Lookman (Musah) e Scamacca (Krstovic). T.: Raffaele Palladino
CHELSEA
Robert Sánchez; Chalobah (Fofana) (Adarabioyo), Acheampong, Badiashile e Cucurella; Reece James, Caicedo e Enzo Fernández (Malo Gusto); Gittens, Pedro Neto (Garnacho) e João Pedro. T.: Enzo Maresca
Local: Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo (ITA)Árbitro: Alejandro Hernández (ESP)
Assistentes: José Naranjo (ESP) e Diego Sánchez Rojo (ESP)VAR: Cesar Soto Grado (ESP)
Cartões amarelos: Chalobah (CHE)Cartões vermelhos: não houve
Gols: João Pedro (CHE), aos 24 min do 1º tempo; Scamacca (ATA), aos 10 min do 2º tempo; De Ketelaere (ATA), aos 37 min do 2º tempo