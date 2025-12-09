(UOL/FOLHAPRESS) - O Prêmio Brasil Paralímpico foi realizado nesta terça-feira, em São Paulo. A 14ª edição do evento premiou mais de 30 atletas e teve a dupla Gabriel Araújo e Carol Santiago como grandes destaques.

A premiação foi entregue para atletas de mais de 25 modalidades. Entre eles, estiveram: Melhor Técnico Coletivo, Atleta da Galera, Prêmio Loterias Caixa, Aldo Miccolis, Melhor Atleta Feminina, Memória Paralímpica, Prêmio Braskem, Melhor Técnico Individual, Melhor Atleta Masculino, Atleta Revelação.

Os atletas da natação paralímpica foram os mais consagrados. Gabrielzinho conquistou a medalha de ouro pela terceira vez nos 200m livre, 50 e 100m costas no Mundial em Singapura.

Carol Santiago, por sua vez, se tornou a maior medalhista paralímpica do Brasil. O recorde mundial na história do esporte brasileiro fez com que ela conquistasse papel de destaque.

Alessandra Oliveira levou o prêmio de atleta revelação, após conquistar medalha e bater recorde no Mundial de Singapura. Verônica Hipólito foi eleita a "Atleta da Galera".

VEJA TODOS OS VENCEDORES

Sabrina Custódia - Ciclismo

Cristian Ribera - Esportes de Inverno

Jerusa Geber - Atletismo

Marina Dias - Escalada

André Dantas - Goalball

Vitor Tavares - Badminton

Alex?andre Galgani - Tiro esportivo

Lucas Junqueira - Rúgbi em cadeira de rodas

Fernando Rufino - Canoagem

Jéssica Ferreira - Triatlo

Raimundo Nonato - Futebol de cegos

Carol Santiago - Natação

Carol Moura - Taekwondo

Rodrigo Riskalla - Hipismo

Maciel Santos - Bocha

Jovane Guissone - Esgrima em cadeira de rodas

Tayana Medeiros - Halterofilismo

Victória Miranda - Tênis em cadeira de rodas

Gessyca Guerra & Michel Pessanha - Remo

Sermio Veiga - Basquete em cadeira de rodas

Sophia Kelmer - Tênis de mesa

Brenda de Freitas - Judô

Suellen Lima - Vôlei sentado

Eugênio Franco - Tiro com arco

Vinícius Araújo - Futebol PC