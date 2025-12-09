(UOL/FOLHAPRESS) - O Prêmio Brasil Paralímpico foi realizado nesta terça-feira, em São Paulo. A 14ª edição do evento premiou mais de 30 atletas e teve a dupla Gabriel Araújo e Carol Santiago como grandes destaques.
A premiação foi entregue para atletas de mais de 25 modalidades. Entre eles, estiveram: Melhor Técnico Coletivo, Atleta da Galera, Prêmio Loterias Caixa, Aldo Miccolis, Melhor Atleta Feminina, Memória Paralímpica, Prêmio Braskem, Melhor Técnico Individual, Melhor Atleta Masculino, Atleta Revelação.
Os atletas da natação paralímpica foram os mais consagrados. Gabrielzinho conquistou a medalha de ouro pela terceira vez nos 200m livre, 50 e 100m costas no Mundial em Singapura.
Carol Santiago, por sua vez, se tornou a maior medalhista paralímpica do Brasil. O recorde mundial na história do esporte brasileiro fez com que ela conquistasse papel de destaque.
Alessandra Oliveira levou o prêmio de atleta revelação, após conquistar medalha e bater recorde no Mundial de Singapura. Verônica Hipólito foi eleita a "Atleta da Galera".
VEJA TODOS OS VENCEDORES
Sabrina Custódia - Ciclismo
Cristian Ribera - Esportes de Inverno
Jerusa Geber - Atletismo
Marina Dias - Escalada
André Dantas - Goalball
Vitor Tavares - Badminton
Alex?andre Galgani - Tiro esportivo
Lucas Junqueira - Rúgbi em cadeira de rodas
Fernando Rufino - Canoagem
Jéssica Ferreira - Triatlo
Raimundo Nonato - Futebol de cegos
Carol Santiago - Natação
Carol Moura - Taekwondo
Rodrigo Riskalla - Hipismo
Maciel Santos - Bocha
Jovane Guissone - Esgrima em cadeira de rodas
Tayana Medeiros - Halterofilismo
Victória Miranda - Tênis em cadeira de rodas
Gessyca Guerra & Michel Pessanha - Remo
Sermio Veiga - Basquete em cadeira de rodas
Sophia Kelmer - Tênis de mesa
Brenda de Freitas - Judô
Suellen Lima - Vôlei sentado
Eugênio Franco - Tiro com arco
Vinícius Araújo - Futebol PC