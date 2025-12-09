SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A revista Forbes divulgou, na tarde desta terça-feira (09), uma matéria especial envolvendo as quantias recebidas pelos pilotos da Fórmula 1 em 2025.

O ranking traz a soma do salário com os bônus embolsados pelos atletas durante a temporada. A lista engloba os dez mais bem pagos do grid.

Lando Norris faturou o título de maneira eletrizante, mas não lidera no quesito dinheiro faturado. O piloto da McLaren é superado por dois rivais que empilharam títulos nos últimos anos: Lewis Hamilton, da Ferrari, e Max Verstappen, da Red Bull.

Gabriel Bortoleto não aparece no ranking divulgado pela Forbes. O brasileiro cumpriu sua 1ª temporada na Fórmula 1 e ficou atrás dos nomes mais famosos da categoria.

A revista detalhou que o levantamento teve colaboração da empresa de dados Formula Money. As estimativas foram feitas a partir de "arquivos financeiros, documentos legais e relatórios de imprensa, além de conversas com profissionais do setor."

CONFIRA O RANKING

Max Verstappen, da Red Bull: US$ 76 milhões (R$ 413 milhões)

Lewis Hamilton, da Ferrari: US$ 70,5 milhões (R$ 383 milhões)

Lando Norris, da McLaren: US$ 57,5 milhões (R$ 312,5 milhões)

Oscar Piastri, da McLaren: US$ 37,5 milhões (R$ 203,8 milhões)

Charles Leclerc, da Ferrari: US$ 30 milhões (R$ 163 milhões)

Fernando Alonso, da Aston Martin: US$ 26,5 milhões (R$ 144 milhões)

George Russell, da Mercedes: US$ 26 milhões (R$ 141,3 milhões)

Lance Stroll, da Aston Martin: US$ 13,5 milhões (R$ 73,4 milhões)

Carlos Sainz, da Williams: US$ 13 milhões (R$ 70,7 milhões)

Kimi Antonelli, da Mercedes: US$ 12,5 milhões (R$ 68 milhões)

