SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo faz sua estreia nesta quarta-feira (10) na Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes, contra o Cruz Azul, do México, em confronto que coloca frente a frente os atuais campeões da Copa Libertadores e da Liga dos Campeões da Concacaf (Confederação das Associações de Futebol da América do Norte, Central e Caribe).

Este é o segundo ano sob novo formato da Copa Intercontinental, que reúne os clubes campeões das seis confederações regionais.

Desde 2024, por decisão da Fifa (Federação Internacional de Futebol), o campeão da Libertadores passou a entrar na fase quartas de final da competição -não mais direto nas semifinais-, precisando fazer dois jogos pelo direito de enfrentar o campeão europeu na decisão.

Na edição inaugural do novo Intercontinental, o Botafogo acabou eliminado logo na estreia, pelo Pachuca, do México.

Na ocasião, o então técnico do alvinegro, o português Artur Jorge, mandou a campo um time misto, poupando alguns jogadores diante da maratona na reta final da temporada -a partida pela última rodada do Campeonato Brasileiro, que confirmou o título nacional do Botafogo, havia sido apenas três dias antes.

Dessa vez, o elenco rubro-negro tem um cronograma um pouco menos apertado.

Tendo confirmado o título do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência, no último dia 3, contra o Ceará, o clube optou por poupar todo o time na última rodada. Mandou a equipe sub-20 para encarar o Mirassol no domingo (7), fora de casa --o duelo no interior paulista terminou empatado por 3 a 3.

A delegação rubro-negra que vai disputar o Intercontinental embarcou rumo ao Qatar na tarde de sábado (6), e no domingo (7) já fez o primeiro treino no CT Al Erssal, em Doha, o mesmo usado pela seleção da Croácia na Copa do Mundo de 2022.

Já o Cruz Azul terá menos tempo de descanso para a partida decisiva contra o Flamengo. O time entrou em campo no sábado, em jogo decisivo pelas semifinais do Campeonato Mexicano, e foi eliminado pelo Tigres. No domingo, o time embarcou rumo ao Qatar, em voo com escalas em Toronto e Paris.

O time mexicano goleou o Vancouver Whitecaps, do Canadá, por 5 a 0 na decisão da Champions da Concacaf -título que o garantiu no Intercontinental--, em junho, e é comandado por Nicolás Larcamón, técnico argentino que chegou a treinar o Cruzeiro por cerca de quatro meses, em 2024.

O atacante uruguaio Gabriel Fernández, 31, que jogou com Arrascaeta no Defensor Sporting, do Uruguai, em 2014, é o artilheiro do time na temporada, com nove gols em 17 partidas.

O time também conta no elenco com o argentino Luka Romero, 21, que chegou a ser chamado de "novo Messi" em seu início promissor de carreira no Mallorca, da Espanha. Nos últimos anos, teve passagens sem brilho por Lazio e Milan e chegou em janeiro ao Cruz Azul.

Do lado rubro-negro, a expectativa é que o técnico Filipe Luís escale um time com poucas alterações em relação ao que vinha atuando na reta final do Brasileiro e da Libertadores. Carrascal, Arrascaeta, Samuel Lino e Bruno Henrique devem ser os homens mais avançados.

O atacante Pedro, fora de ação desde o fim de outubro por lesões no antebraço e na coxa, viajou com o time para o Qatar, mas não deve estar à disposição contra os mexicanos.

Flamengo e Cruz Azul se enfrentaram três vezes na história, sempre em torneios amistosos e com triunfo do time mexicano.

O primeiro encontro foi no Torneio Juarez, em 1985, vencido pelo Cruz Azul na disputa de pênaltis, após empate por 2 a 2. Uma semana depois, as equipes voltaram a se enfrentar pelo Torneio Quadrangular Rosa de Ouro, com vitória da equipe mexicana por 2 a 0. O último confronto aconteceu em 1987, pelo Torneio Azteca, com nova vitória do Cruz Azul, por 1 a 0.

Quem vencer o confronto desta quarta-feira -denominado "Dérbi das Américas" pela Fifa- vai encarar o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). Campeão africano, o Pyramids já deixou pelo caminho o Auckland City, da Nova Zelândia, representante da Oceania, e o Al Ahli, da Arábia Saudita, campeão asiático.

O sobrevivente vai desafiar o Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, no dia 17.

O Flamengo busca voltar à final do Intercontinental após a eliminação nas semifinais, ainda no formato anterior do torneio, em 2022. Na ocasião, o time caiu diante do saudita Al Hilal, vencendo o Al Ahly, do Egito, na disputa do terceiro lugar.

Em 2019, o clube carioca venceu o Al Hilal na semifinais e perdeu por 1 a 0 para o Liverpool na decisão, gol de Roberto Firmino. O único título veio em 1981, com vitória do Flamengo de Zico por 3 a 0 sobre o Liverpool, quando a disputa ainda era em jogo único, envolvendo apenas os campeões sul-americano e europeu.