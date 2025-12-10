Um grupo da Torcida Jovem do Vasco estava se organizando para provocar tumulto e agressões durante a semifinal do campeonato. O torcedor Henrique Douglas de Moura foi preso em uma residência no bairro do Anil, zona sudoeste do Rio, onde foi apreendido material que seria utilizado para praticar a violência contra tricolores, que poderia resultar em confronto direto entre os integrantes das duas torcidas.
A ação da polícia civil ocorreu após informações do Setor de Inteligência da delegacia indicarem que integrantes da torcida organizada vascaína tinham armazenado porretes, cabos, pregos e morteiros para utilizar durante o confronto. O objetivo era promover tumulto, intimidar rivais e até impedir o acesso da torcida adversária ao estádio.
Na residência no bairro do Anil, os policias apreenderam o material, além de roupas e artefatos ligados a torcidas organizadas carioca e paulista.
Henrique confessou que o arsenal seria usado para promover a confusão e agressão e foi autuado em flagrante por tentativa de promover tumulto, praticar ou incitar a violência.
Copa do Brasil | Fluminense | Semifinal | Torcedor | Tumult | Vasco