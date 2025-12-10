Policiais civis da delegacia do Tanque, em Jacarepaguá, conseguiram acabar, nessa terça-feira (9), com um esquema criminoso que planejava promover tumultos e confrontos violentos entre torcedores cariocas rivais, na partida de amanhã (11), entre Vasco e Fluminense, válida pela semifinal do Copa do Brasil, no Estádio do Maracanã.

Um grupo da Torcida Jovem do Vasco estava se organizando para provocar tumulto e agressões durante a semifinal do campeonato. O torcedor Henrique Douglas de Moura foi preso em uma residência no bairro do Anil, zona sudoeste do Rio, onde foi apreendido material que seria utilizado para praticar a violência contra tricolores, que poderia resultar em confronto direto entre os integrantes das duas torcidas.

A ação da polícia civil ocorreu após informações do Setor de Inteligência da delegacia indicarem que integrantes da torcida organizada vascaína tinham armazenado porretes, cabos, pregos e morteiros para utilizar durante o confronto. O objetivo era promover tumulto, intimidar rivais e até impedir o acesso da torcida adversária ao estádio.

Na residência no bairro do Anil, os policias apreenderam o material, além de roupas e artefatos ligados a torcidas organizadas carioca e paulista.

Henrique confessou que o arsenal seria usado para promover a confusão e agressão e foi autuado em flagrante por tentativa de promover tumulto, praticar ou incitar a violência.

