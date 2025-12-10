SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jogo de basquete (nas regras da FIBA) tem no total, 40 minutos, sendo dividido em quatro períodos de dez minutos. Os jogadores podem sair e voltar do jogo de acordo com as mexidas do treinador.

Cada time tem seus titulares e jogadores que passam mais tempo na quadra. No NBB, os times jogaram até aqui entre 12 e 14 partidas, assim, foram 560 minutos no máximo e no mínimo, 480 de tempo jogado pelas equipes.

Das 20 agremiações da liga, metade delas tem jogadores que passaram dos 400 minutos jogados. O maior deles é Scott, do Rio Claro, com 456 minutos em quadra até aqui, o que dá 11 jogos e meio. Mesmo sendo o recordista, ele não participou de todos os jogos da equipe, não enfrentando o Minas. Nesta terça, ele ficou 43:21 minutos em quadra contra o Pato Basquete e não foi o maior, com Gemadinha tendo jogado 45:56.

O segundo jogador que mais atuou é Mateusinho, do Botafogo. Ele teve no total, 449 minutos e essa não é a única estatística que ele lidera no time, sendo também o cestinha do time, além de líder em lance livre e dois pontos.

Ambos estão em times na parte debaixo da tabela, com aproveitamento abaixo de 30%. Porém, isso não acontece só com eles. Na parte de cima, o Franca tem o terceiro jogador com mais tempo de quadra, Lucas Dias, com 441 minutos e que jogou todas as partidas até aqui. Lucas jogou pela seleção recentemente e foi o único a jogar mais de 30 minutos nas duas partidas contra o Chile.

Dois destaques da competição até aqui, Hunter (Paulistano) e Corvalan (Brasília) tiveram mais de 400 minutos. Dono da quarta maior média de pontos, 17.8, Hunter tem cerca de 406 minutos e Corvalan, líder em pontos e assistências do terceiro colocado na classificação, tem 403 minutos jogados.

Os líderes da competição, Flamengo e Minas, não tem jogadores com mais de 400 minutos, com Cummings, do rubro-negro carioca, tendo o maior tempo entre os dois, somando 372 minutos. No top-10, Corinthians, Mogi, Pinheiros e São José também não tiveram jogadores alcançando a marca, tendo maior rotação do time.