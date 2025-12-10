SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Recuperado de um edema ósseo no joelho esquerdo, Memphis Depay estará em condições físicas ideais para defender o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. A bola rola nesta quarta-feira (10) às 21h30, no Mineirão. A partida de volta está marcada para domingo, às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena.

PROGRAMAÇÃO ESPECÍFICA E TREINO EM DOIS PERÍODOS

O retorno do atacante foi resultado de um trabalho intensivo realizado ao longo das últimas duas semanas.

Em alguns dias, o jogador cumpriu uma programação de treinos em dois períodos.

A decisão de só voltar em plena condição física partiu do próprio atleta, que em nenhum momento admitiu atuar no sacrifício.

A alternativa adotada pelo clube, diante dessa postura, foi aumentar a intensidade do cronograma de recuperação para garantir que Memphis chegasse totalmente preparado para o duelo contra o Cruzeiro.

A dedicação apresentada pelo atleta durante todo o processo foi considerada essencial para o cumprimento rigoroso do planejamento, segundo apurou o UOL.

MINUTOS CONTRA O JUVENTUDE FIZERAM PARTE DO PLANO

O núcleo de performance do Corinthians estruturou sessões específicas de trabalho para Memphis ainda durante o período de tratamento. Isso fez parte da aceleração da recuperação sem sobrecarregar a parte física.

O principal objetivo desse controle foi fazer com que Memphis atingisse o nível ideal de força antes do início da transição para o trabalho no gramado.

Dentro desse planejamento físico estavam previsto os minutos que o jogador disputou contra o Juventude, no último domingo, pela rodada final do Brasileirão.

A entrada aos 16 minutos do segundo tempo teve como finalidade proporcionar ritmo de jogo ao atacante antes da semifinal da Copa do Brasil.

A rápida transição do tratamento para o gramado foi possível graças ao controle de carga realizado ainda na fase de recuperação, o que permitiu que o holandês fosse relacionado para a partida.

Nos treinos dos dias seguintes, Memphis trabalhou normalmente e apresentou plenas condições físicas para encarar os compromissos considerados mais importantes da temporada.

GARRO É DÚVIDA, YURI EVOLUI E RANIELE PREOCUPA

Além da situação de Memphis Depay, outros dois protagonistas do Corinthians, Rodrigo Garro e Yuri Alberto, também enfrentaram problemas físicos às vésperas da decisão.

Com dores na panturrilha, Garro é quem mais preocupa e pode, inclusive, não iniciar a partida como titular contra o Cruzeiro.

Yuri Alberto, por sua vez, apresentou evolução em relação às dores no púbis e na coxa esquerda durante o último treinamento antes do confronto diante da Raposa.

O volante Raniele também é motivo de atenção por causa de um incômodo no tornozelo esquerdo, que o afastou das duas últimas atividades antes da semifinal da Copa do Brasil.

Apesar das queixas físicas, todos os jogadores viajaram com a delegação para Belo Horizonte.