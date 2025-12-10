DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia do Flamengo na Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (10), às 14h (horário de Brasília), em Doha, no Qatar, contra o Cruz Azul (MEX), pelas quartas de final da competição, foi marcada por questionamentos de permanências e saídas no elenco rubro-negro.

FILIPE LUÍS COLOCA EM 'SEGUNDO PLANO', MAS DEMONSTRA OTIMISMO

O técnico Filipe Luís, por exemplo, está com negociações em curso para a renovação de seu contrato com o clube. O UOL questionou o treinador nesta terça-feira (09) sobre como ele está lidando com a situação em meio à disputa do Mundial, mas o técnico preferiu deixar as conversas em segundo plano neste momento, apesar do otimismo.

"Sobre renovação, a prioridade é o jogo que temos pela frente, o Flamengo, o que estamos disputando. Tudo que é pessoal fica secundário. Estamos chegando ao final do ano, mas não vamos ter problema", disse Filipe Luís.

Há conversas encaminhadas para uma renovação até o fim de 2027, mas detalhes contratuais ainda são discutidos, como o valor do aumento salarial ao treinador e possíveis cláusulas de proteção ao Flamengo em caso de propostas do exterior.

CEBOLINHA RECUPERA ESPAÇO, MAS QUER JOGAR MAIS

Quem tem um futuro incerto no Rubro-Negro é Everton Cebolinha. Apesar do jogador ter deixado o fim da fila e recuperado espaço dentre as opções de Filipe Luís, ele não nega querer jogar mais. O atacante tem recebido sondagens do mercado interno e externo.

"Cara, todo jogador quer jogar, né? Não existe jogador que não esteja jogando e que esteja satisfeito, mas sempre deixei claro que minha prioridade é o Flamengo, tenho contrato, então minha prioridade sempre vai ser o Flamengo. Desde o dia que eu cheguei aqui, sempre procurei dar meu melhor. Infelizmente, no meu melhor momento ano passado, tive uma lesão muito séria, que acabou tendo resquícios durante esse ano. Mas agora chego na minha melhor forma física, técnica e mental também", disse Everton Cebolinha.

MICHAEL ADMITE TEMPORADA LONGE DAS EXPECTATIVAS E DEVE SAIR

Outro que também falou na véspera do duelo com o Cruz Azul foi Michael. O atacante foi pouco utilizado por Filipe Luís nesta temporada e chegou em Doha depois, já que ficou para atuar com o sub-20 na última rodada do Brasileiro, contra o Mirassol, quando o Flamengo já havia conquistado o título.

O jogador admitiu que a temporada foi frustrante, mas preferiu valorizar o grupo. Ele deve ser um dos principais atletas a integrar a barca do ano que vem.

"O ano realmente não foi o que eu, pessoalmente, gostaria. Mas como equipe foi um ano do c..., sabe? E no futebol, às vezes, a gente tem o "eu", mas o eu não ganha. O "nós", ganha. Não fui o melhor atleta, não fui o melhor jogador em campo. Mas da minha maneira eu pude ajudar e tentei ajudar sempre. Todo jogador que está no banco queria estar jogando, se entregando da melhor maneira possível, mas não pode porque temos que respeitar nossos companheiros, quem está na nossa posição. Mas o que a gente pode fazer é trabalhar. E isso eu nunca deixei de fazer. Trabalhei e vou continuar trabalhando sempre, mas o mais importante de tudo é o grupo vencer e estou feliz por isso", disse Michael.

Everton Cebolinha e Michael deverão iniciar a partida desta quarta-feira (10), contra o Cruz Azul, no banco de reservas.

FLA PRIORIZA GOLEIRO, ZAGUEIRO E ATACANTE

Com orçamento de R$ 1 bilhão para o futebol em 2026 - entre folha salarial e compra de direitos econômicos - o Flamengo já tem definidas suas prioridades a atacar no mercado da bola: um goleiro, ao menos um zagueiro e atacantes.

No gol, por exemplo, a busca é por um perfil jovem e promissor para substituir o reserva Matheus Cunha, que está com pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Dentro deste contexto, Gabriel Brazão, do Santos, é o preferido, mas com a permanência na Série A, o clube paulista promete endurecer nas negociações e quer 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões) pelo goleiro de 25 anos. Outro no radar é Pedro Morisco, do Coritiba, de 21 anos.

A zaga é o setor prioritário, pois o clube crê haver um desequilíbrio grande entre os experientes Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz em relação aos demais. Por isso, a ideia é contratar um outro zagueiro "pronto" e que chegue para disputar posição entre os titulares, o que, consequentemente, fornecerá mais opções ao técnico Filipe Luís. O nome de Vitão, do Internacional, é o preferido.

O ataque vive uma situação particular pois há duas frentes a serem atacadas: uma é trazer um jogador com mais características de centroavante para abrir concorrência com Pedro. Já a outra será para repor prováveis saídas.