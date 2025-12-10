SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A próxima temporada de João Fonseca começa no próximo dia 5 de janeiro, na Austrália, e ele será cabeça de chave no primeiro torneio do ano.

O ATP 250 de Brisbane divulgou a lista de participantes, e João Fonseca é o sexto melhor ranqueado. Daniil Medvedev (RUS), número 13 do mundo, será o cabeça de chave número 1.

João Fonseca começa a temporada como número 24 do mundo. Ele começou o ano de 2025 como número 145 do mundo.

Em 2025, Fonseca não disputou o torneio em Brisbane. No mesmo período do ano, ele jogou o Challenger de Canberra, onde foi campeão sem perder sets.

O tcheco Jiri Lehecka é o atual campeão da competição. Na final de 2025, ele venceu o americano Reilly Opelka.