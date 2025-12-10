SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras finalizou nesta quarta-feira (10) a renovação do contrato do técnico Abel Ferreira até o fim de 2027.

O salário e o sistema de premiação serão exatamente iguais aos que vinham sendo adotados no contrato anterior.

O técnico reforçou que desde a eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, em agosto, já tinha avisado a presidente Leila Pereira que seguiria no clube.

"Ao longo destes cinco anos aqui, fui me identificando com os valores e com os princípios do clube. Para mim, o Palmeiras é um estilo de vida e é uma forma de viver e estar. Sou um treinador de projetos e de relações e foi uma decisão que tomei também em família. Conversamos muito ao longo do ano e a presidente Leila sempre manifestou interesse na continuidade, na estabilidade e na consistência do projeto", disse Abel Ferreira.

"Após a derrota para o Corinthians pela Copa do Brasil, a líder do projeto reiterou a confiança no trabalho e isso é difícil de encontrar no futebol desta quarta-feira (10). Foi um dos momentos mais difíceis da temporada e isso me marcou muito. Preferi não assinar na época, mas dei a minha palavra de que seguiríamos juntos. Uma equipe como o Palmeiras só se alimenta de títulos e aqui dentro sabemos o que queremos, sabemos onde estamos, onde queremos ir e com quem queremos ir", acrescentou.

"Quem faz o Palmeiras são as pessoas, e fazemos tudo pela alma do clube, que são os torcedores. Estou onde querem que eu esteja, estou onde quero estar, estou onde me valorizam e quero ganhar sempre. Tenho certeza de que as lições de 2025 vão nos ajudar muito a ganhar em 2026, concluiu".

Abel Ferreira está no clube desde outubro de 2020, e a comissão técnica portuguesa é a que mais soma partidas consecutivas na história alviverde: são 395 jogos, 229 vitórias, 93 empates, 74 derrotas, 672 gols marcados, 320 tentos sofridos e dez títulos - tirando os jogos em que estava suspenso.

LEILA EXALTA ABEL FERREIRA

Em nota oficial do clube, a presidente do Palmeiras garantiu que não há ninguém mais preparado do que Abel Ferreira para comandar o Alviverde.

"O Abel não é somente o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. É também um profissional competente e dedicado, em quem tenho plena confiança. Não há ninguém mais preparado do que o Abel para desenvolver e concluir com sucesso o trabalho de reformulação do elenco que iniciamos neste ano. Tenho certeza de que a continuidade desta parceria, que já nos rendeu dez títulos, será extremamente importante para o presente e para o futuro do Maior Campeão do Brasil".