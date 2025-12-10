SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Jair Ventura seguirá no comando do Vitória em 2026. Clube e treinador chegaram a um acordo para extensão do vínculo por mais uma temporada.

Jair Ventura chegou ao Vitória na reta final do Brasileirão, em setembro. Ele foi quarto treinador a comandar a equipe em 2025, depois de Thiago Carpini, Fabio Carille e Rodrigo Chagas.

Com uma grande arrancada na reta final, o Vitória escapou do rebaixamento sob o comando de Jair Ventura. A equipe terminou o Brasileirão em 15º, com 45 pontos.

O treinador comandou o Vitória em 14 partidas em 2025. Foram sete vitórias, dois empates e cinco derrotas.