SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira (10) a renovação do contrato do técnico Abel Ferreira até o fim de 2027.

O treinador português foi contratado em outubro de 2020, substituindo Vanderlei Luxemburgo, e tinha vínculo até 31 de dezembro de 2025.

Ele é o recordista de títulos do clube alviverde, com dez conquistas, empatado com Oswaldo Brandão.

À frente do time, Abel conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e dois da Copa Libertadores (2020 e 2021), além de três do Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024). O treinador também levantu as taças da Copa do Brasil (2020), da Supercopa do Brasil (2023) e da Recopa Sul-Americana (2022).

Neste ano, pela primeira vez desde que foi contratado pelo Palmeiras, o técnico não conquistou nenhuma taça, ficando com o vice no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores, perdendo ambos para o Flamengo.

"Ao longo destes cinco anos aqui, fui me identificando com os valores e com os princípios do clube. Para mim, o Palmeiras é um estilo de vida e é uma forma de viver e estar. Sou um treinador de projetos e de relações e foi uma decisão que tomei também em família", afirmou o treinador.

"Conversamos muito ao longo do ano e a presidente Leila [Pereira] sempre manifestou interesse na continuidade, na estabilidade e na consistência do projeto", acrescentou o luso.

Ele disse ainda que, após a eliminação para o rival Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil deste ano, a mandatária reiterou a confiança no trabalho da comissão técnica. "Isso é difícil de encontrar no futebol de hoje. Foi um dos momentos mais difíceis da temporada e isso me marcou muito."

Abel disse que preferiu não assinar a renovação na ocasião, mas deu sua palavra de que seguiria no clube.

"O Abel não é somente o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. É também um profissional competente e dedicado, em quem tenho plena confiança. Não há ninguém mais preparado do que o Abel para desenvolver e concluir com sucesso o trabalho de reformulação do elenco que iniciamos neste ano", afirmou Leila Pereira.

Ao todo, são 395 jogos desde a chegada de Abel, com 229 vitórias, 93 empates e 74 derrotas. Foram 672 gols marcados e 320 sofridos.

"Uma equipe como o Palmeiras só se alimenta de títulos e aqui dentro sabemos o que queremos, sabemos onde estamos, onde queremos ir e com quem queremos ir", disse o treinador. "Estou onde querem que eu esteja, estou onde quero estar, estou onde me valorizam e quero ganhar sempre. Tenho certeza de que as lições de 2025 vão nos ajudar muito a ganhar em 2026", emendou o português.

Apesar da trajetória vitoriosa, o casamento entre clube e treinador quase chegou ao fim depois da conquista do Brasileiro de 2023, quando Abel recebeu uma proposta altíssima do Al Sadd -ele chegou a visitar o clube do Qatar durante as suas férias, mas acabou optando por dar continuidade ao trabalho no Brasil.

Primeiro português, oitavo europeu e 23º estrangeiro a assumir o comando do Palmeiras na história, Abel também é o técnico estrangeiro com mais títulos no futebol brasileiro, seguido pelo uruguaio Felix Magno, com oito, duas vezes campeão estadual com o Atlético-MG e seis com o Coritiba, de 1946 a 1959.