(UOL/FOLHAPRESS) - Em meio à reformulação do elenco para a disputa da Série A de 2025, o Athletico intensificou a busca por um zagueiro experiente para atender às demandas do técnico Odair Hellmann. Entre os nomes analisados internamente, um dos que ganhou força nos últimos dias foi o do equatoriano Robert Arboleda, titular do São Paulo e considerado um dos líderes do elenco são-paulino.

Segundo apurado, o departamento de scout do Furacão identificou Arboleda como um defensor que reúne características valorizadas pelo clube: imposição física, liderança e regularidade em alto nível. A partir disso, a direção do Furacão iniciou uma consulta inicial para entender as condições de uma eventual negociação.

SÃO PAULO DEMONSTRA RESISTÊNCIA EM VENDER

Inicialmente, o São Paulo conta com Arboleda em seu planejamento para a próxima temporada e não pretende se desfazer do equatoriano. No início de 2025, o Grêmio tentou contratar o zagueiro equatoriano, sinalizando com uma oferta de cerca de US$ 5 milhões, em uma proposta que ainda incluía a compensação da dívida referente à compra do atacante Ferreirinha. Mesmo diante de um pacote financeiro considerado relevante, a diretoria tricolor recusou a investida e reiterou o desejo de manter o defensor.

Arboleda, que tem contrato até dezembro de 2027, chegou ao São Paulo em 2017, adquirido do Universidad Católica do Equador. Aos 34 anos, o zagueiro completou 45 jogos com a camisa do São Paulo na temporada de 2025, com 4 gols marcados.