(UOL/FOLHAPRESS) - Afastado do Liverpool após reclamar publicamente do técnico Arne Slot por ficar no banco, Mohamed Salah pode trocar a Inglaterra pelo futebol árabe.

A Liga Saudita monitora a situação do atacante egípcio e prepara uma nova investida para o caso de ele não seguir no Liverpool. A informação é da emissora inglesa Sky Sports.

Al-Hilal e Al-Ittihad, principais clubes da Arábia Saudita nos últimos anos, já demonstraram interesse pelo jogador. O Al-Ittihad chegou a fazer uma proposta verbal de 150 milhões de libras, cerca de R$ 1,1 bilhão, em 2023.

nesta terça-feira (09), o Liverpool visitou a Inter de Milão sem Mohamed Salah entre os relacionados. A equipe venceu os atuais vice-campeões da Europa por 1 a 0.

Após a partida, o meio-campista Szoboszlai disse que os jogadores não vão influenciar na decisão do clube sobre Salah.

